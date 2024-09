Booba fait des révélations sur les soirées de Diddy

Booba vient de réagir au scandale Diddy ! Le rappeur américain vient d’être placé en détention cette semaine, il est inculpé de trafic sexuel, racket ainsi que de prostitution. Son avocat a proposé le paiement d’une caution 50 millions de dollars pour faire libérer son client, mais le juge a refusé. Le célèbre producteur est accusé par la justice d’avoir organisé des orgies en droguant des femmes.

Booba avait déjà des soupçons sur les soirées controversées de Diddy !

Face à la polémique Diddy, Booba a pris la parole pour s’exprimer sur leur rencontre. Les deux hommes ont travaillé ensemble sur le single “Caesar Palace” produit par Therapy 2093 sortis en 2010, le rappeur français exilé à Miami a également posé un couplet sur le remix du single “Hello Good Morning” de l’artiste américain la même année. En 2007, Booba a aussi convié Diddy sur la scène de son concert à Bercy. Dans la tourmente de l’affaire Puff Daddy, des révélations ont été faites sur ses soirées blanches organisées dans sa villa, elles sont mises en cause dans son inculpation et des nombreuses célébrités ont été conviées, mais n’auraient pas participé à ses fameuses orgies. Sur d’anciennes photos, B2O apparait lors d’une de ses fameuses soirées blanches et il a pris la parole pour faire des révélations sur le sujet.

“Un soit à Londres avec ma go sûre de l’époque, je me retrouve chez un milliardaire invité par un (du coup, je le cite pas) et Diddy. Au bout de 30 minutes, de 70% des gens disparaissent. Une soirée dans la soirée… Le seul truc à retenir dans cette histoire, c’est que je faisais partie des 30%“ a déclaré Booba dans une story avec une photo de sa rencontre avec Diddy pour se disculper d’éventuelles rumeurs sur sa présence aux orgies du rappeur américain en assurant que lors des événements organisés par ce dernier, il y avait une autre soirée plus privée dans la soirée et auxquelles il n’a pas participé confirmant ainsi les soupçons concernant les accusations à l’encontre de Puff Daddy.

Même si d’autres rappeurs comme Jay-Z pourraient être liés à ce dossier selon certaines rumeurs lancées par 50 Cent, Booba a décidé de s’exprimer pour rassurer ses fans au sujet de sa présence aux soirées de Diddy et les soupçons qu’il avait déjà à l’époque.