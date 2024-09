Booba se joint à Rohff pour dégommer le réalisateur du doc sur Dj Mehdi

Habitués à être en confrontation et en désaccord, Booba et Rohff ont pour une fois trouvé un terrain d’entendre suite aux critiques de ce dernier sur le documentaire dédié à DJ Mehdi. Housni s’en est pris au réalisateur du film, Thibaut de Longeville en révélant avoir refusé de participer au tournage, tout comme B2O qui a confié partager l’avis de son rival sur le sujet.

Booba soutient l’avis de Rohff pour démolir Thibaut de Longeville, auteur du documentaire sur Dj Mehdi

Cette semaine, Rohff s’est livré à une virulente diatribe sur les réseaux, s’attaquant au documentaire consacré à DJ Mehdi qui pourtant reçut des nombreuses critiques positives depuis sa sortie. Selon lui, le réalisateur aurait utilisé son image sans son consentement et auraient déformé l’histoire du groupe, la Mafia K1 Fry. Le Padre du Rap Game a révélé avoir recalé la demande de Thibaut de Longeville de participer à la conception de ce projet. Dans un long message publié sur X, l’artiste originaire du 94 a exprimé sa colère et son indignation, affirmant que les auteurs du documentaire avaient “travesti l’histoire” a également accusé les réalisateurs d’avoir “déterré” DJ Mehdi pour “polémiquer et remplir leurs poches”. Cette déclaration n’a manqué d’interpeller Booba.

C’est rare pour être signalé, Rohff et Booba partagent le même opinion concernant Thibaut de Longeville. Le DUC de Boulogne a relayé les propos d’Housni pour les soutenir avec le message : “Sur ce point il a raison et pour info, je devais participer au docu et j’ai refusé quand j’ai su que c’était réalisé par ce même Thibault que je n’apprécie guère. Dj Mehdi un génie parti trop tôt et avec qui j’ai collaboré sur le titre “Couleur ébène” qui était un challenge et que j’apprécie particulièrement.”. Le fondateur du 92i a aussi publié un extrait du morceau “Couleur ébène” paru en 2006 dont l’instrumentale a été produite par Dj Mehdi.

Pour conclure, Booba a posté une vidéo de son concert à Bercy en 2011 après la disparition tragique de DJ Mehdi lorsqu’il lui a rendu hommage sur scène avec les titres “Princes de la ville” et “Ouais gros” du 113.