Snoop Dogg fait une révélation sur le soutien de 2Pac dans sa vie privée

Snoop Dogg a récemment dévoilé un aspect méconnu de sa relation avec 2Pac. Au-delà de leur amitié légendaire, le rappeur de Compton a révélé que le regretté Tupac avait eu une influence paternelle significative sur son fils, Corde.

Les confidences de Snoop Dogg sur ses liens passés avec 2Pac

Dans un témoignage poignant, Snoop Dogg a récemment révélé l’impact profond que 2Pac a eu sur sa vie de père. Alors que le rappeur de Long Beach était en pleine ascension, c’est le regretté Tupac qui a endossé un rôle inattendu : celui de modèle pour son fils, Corde. « Nous sommes restés ici pendant trois heures et nous ne lui avons rien donné à manger. C’est comme si j’étais là-haut en train de rapper et tout, je ne suis pas un père », a-t-il confié comme anecdote lors de l’enregistrement de l’album « Tha Doggfather », faisant preuve d’une honnêteté désarmante. Cette introspection témoigne d’une prise de conscience tardive, mais sincère, de la part de Snoop.

Snoop a évoqué avec émotion les moments où 2Pac, qu’il considérait comme un frère, a partagé des instants précieux avec Corde. Ces moments de complicité ont créé un lien unique entre le jeune garçon et le rappeur légendaire. Tandis que Snoop était souvent absent en raison de ses obligations professionnelles, 2Pac a offert à Corde une présence stable et aimante, « Tupac l’aimait. C’était comme son neveu« . Cette révélation met en lumière les complexités de la paternité et les défis auxquels sont confrontés les artistes lorsqu’ils doivent concilier vie personnelle et carrière. « Ce premier blunt a déclenché une amitié profonde » s’est aussi remémoré Snoop Dogg dans une autre déclaration sur son amitié avec TuPac.

L’histoire de Snoop Dogg et 2Pac est bien plus qu’une simple amitié entre deux icônes du rap. C’est une histoire de famille, de mentors et de modèles. L’influence de 2Pac sur Snoop s’est étendue bien au-delà de la musique, touchant également sa vie personnelle et sa vision de la paternité. Le décès prématuré de TuPac a laissé un vide immense dans le monde du rap. Cependant, son héritage continue de vivre à travers sa musique, mais aussi à travers les personnes qu’il a touchées.