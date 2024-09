Comme Diddy, Chris Brown accusé d’agression sexuelle

Décidément les temps sont durs pour les chanteurs aux États-Unis, comme Diddy récemment incarcéré, Chris Brown se retrouve sous le coup d’une accusation d’agression sexuelle. Même s’il n’est pas poursuivi en justice pour le moment, Breezy fait à lourdes accusations de la part d’une jeune femme qui a tout balancé dans une vidéo diffusée sur TikTok.

Les récentes accusations portées contre Chris Brown et Sage The Gemini viennent une fois de plus ternir l’image du monde du hip-hop, déjà fragilisée par les affaires Diddy et R. Kelly. Ces révélations, qui se multiplient à un rythme alarmant, soulèvent de nombreuses questions sur la culture du silence qui règne dans l’industrie musicale et sur les mécanismes de pouvoir qui protègent les agresseurs.

Hanna Katana affirme que Sage The Gemini l’a violé dans la villa de Chris Brown et que ce dernier aurait agressé sexuellement l’une de ses copines, au moment de l’incident celle-ci n’était âgée que de 16 ans. Le témoignage de Hanna Katana sur TikTok a eu un effet boule de neige. En accusant publiquement Chris Brown et Sage The Gemini d’agressions sexuelles, elle a donné le courage à d’autres victimes potentielles de se manifester. Les réseaux, qui ont longtemps été un outil de promotion pour les artistes, se transforment en véritable arène où les victimes peuvent enfin faire entendre leur voix.

Actuellement, la justice n’a pas ouvert d’enquête contre Chris Brown et la jeune femme explique avoir trouvé la force de tout révéler suite à l’affaire Diddy avec les accusations de Cassie contre son ancien compagnon. D’autres femmes se sont joints au témoignage de Hanna Katana sur des faits de violence du rappeur Sage The Gemini. Pour le moment, aucun des deux accusés n’a réagi aux déclarations de la jeune femme. Ces révélations s’inscrivent dans un contexte plus large de remise en question des comportements toxiques dans l’industrie du divertissement.

wow, I’m so grateful you saved these screenshots because I don’t even have it myself. I was so afraid to even speak about the rape because I didn’t think anyone would believe me. reading this broke my heart a little bit but whatever. Everything done in the dark shall come to… https://t.co/tEKWSxipbD

— BABY GEMINI ✨ (@_BabyGeminii) September 20, 2024