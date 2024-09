La réaction sans mâcher ses mots de Rohff à l’autoproclamation de Ninho d’être le meilleur rappeur

L’ancienne déclaration de Ninho s’autoproclamant « meilleur rappeur français » en 2020 resurgit pour faire des émules dans le paysage du rap français, Rohff a ressorti la séquence pour s’en indigner et placer un tacle à NI en faisant passer un message.

Rohff dévoile comment Ninho s’est inspiré de sa musique !

Rohff, figure emblématique du rap français, a choisi de répondre à Ninho de manière plus subtile. Plutôt que de s’engager dans un clash direct, le rappeur du 94 a préféré mettre en avant son influence sur la nouvelle génération de rappeurs. En partageant une vidéo comparant certaines de ses paroles à celles de Ninho, Rohff suggère implicitement que le jeune artiste s’est inspiré de son travail. Il souligne ainsi son rôle de pionnier et d’influenceur dans le rap français, tout en rappelant que le succès se construit sur des fondations solides.

La vidéo date de 2020, lorsque Ninho en promotion pour la réédition de sa mixtape M.I.L.S. 3 assure être le meilleur rappeur en France dans l’émission La boite à questions sur Canal Plus. Questionné sur le meilleur rappeur de tous les temps, il répond d’abord 2Pac avant d’ajouter qu’en France, c’est lui le meilleur. « En France, c’est moi ! Bin Binks. Et en Amérique, je dirais 2Pac » avait-il déclaré. Des propos que Rohff n’a pas digéré et il a décidé de livrer son avis sur cette déclaration.

« Le meilleur doit s’inspirer du meilleur des meilleurs de tous les temps pour rester le meilleur de son temps. Pas besoin de me créditer, prenez tout big up à toute ma chaîne de transmission » s’est exprimé Rohff tout en démontrant que Ninho s’est inspiré de sa musique dans ses singles avec des extraits vidéos pour démonter les similitudes entre les textes du jeune rappeur français et les siens. Derrière cette querelle apparente, se pose la question du respect et de la reconnaissance entre les générations de rappeurs. Rohff semble reprocher à Ninho un manque de respect envers les anciens, ceux qui ont ouvert la voie et posé les bases du rap français.