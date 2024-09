Ben Affleck séparé de Jennifer Lopez à cause des révélations sur Diddy selon 50 Cent

Les révélations concernant les agissements présumés de Diddy ont secoué le monde du show-business. Au cœur de cette affaire, 50 Cent en a rajouté une couche sur Jennifer Lopez et Ben Affleck en suggérant que leur rupture serait liée aux fêtes controversées organisées par le rappeur. Une affirmation qui a rapidement fait le tour des réseaux, suscitant de vives réactions.

Après le scandale R. Kelly, l’arrestation de Diddy pour trafic à des fins d’exploitation sexuelle et d’extorsions a relancé les débats sur les comportements inappropriés dans l’industrie du divertissement et sur la nécessité de protéger les victimes d’agressions sexuelles. La relation tumultueuse entre Jennifer Lopez et Diddy à la fin des années 90 a souvent fait les gros titres. Les récentes révélations sur les agissements présumés du rappeur ont relancé l’intérêt du public pour cette histoire et notamment celui de 50 Cent qui est également lancé des allégations sur l’ancien couple formé de Ben Affleck et Jennifer Lopez, le deux s’étaient remis ensemble au mois de mai 2021 avant de se marier en 2022 puis de divorcer au mois d’aout dernier.

Des clichés de Jennifer Lopez d’une soirée en compagnie de Diddy à l’été 2000 ont resurgi sur le web, même si les photos n’ont pas de rapport avec les accusations de la justice contre Puff Daddy, 50 Cent s’est lâché pour lancer des accusations contre l’ancien couple en spéculant sur la présence de J-Lo aux fêtes controversées de Sean Combs alors qu’ils étaient encore unis avant de se séparer en 2001. Des images d’une party datée du 4 juillet en 2000 ont particulièrement suscité les spéculations, 50 Cent a relayé les photos et a laissé sous-entendre que Ben Affleck aurait rompu avec Jennifer Lopez suite à sa découverte du passé sulfureux du rappeur mais aucune information crédible ne permet de confirmer cette rumeur.

50 Cent claims Ben Affleck left JLo after finding out about her involvement with minors at Diddy « freakoff » parties.

