Koba LaD en prison : des images du rappeur fuitent

Découvrez la vidéo inédite de Koba LaD en détention dans la cour dans la Maison d’Arrêt en train de se promener dans la cour. Le compagnon de Wejdene est toujours incarcéré en attendant son jugement suite à l’accident de la route mortel qu’il a causé, le rappeur est accusé d’homicide involontaire et a été placé en détention.

La vidéo de Koba LaD à la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis !

Les premières images de Koba LaD derrière les barreaux ont rapidement fait le tour des réseaux. Incarcéré suite à un accident mortel, le rappeur suscite une vive controverse. Si certains lui témoignent leur soutien comme sa compagne Wejdene ou encore son compère Zola, d’autres estiment comme Booba qu’il récolte ce qu’il a semé suite à ses différents problèmes judiciaires ces dernières années. La diffusion de ces images a relancé le débat sur les inégalités devant la justice et les conséquences de ses actes.

Koba LaD se retrouve au cœur d’une tragédie qui a bouleversé sa vie et celle de ses proches. Un accident de la route, survenu dans la soirée du 10 septembre 2024, a coûté la vie à l’un de ses amis et collaborateurs, plongeant le rappeur dans une profonde détresse. Suite à cette triste affaire et les conséquences sur sa vie de l’artiste et privée, l’artiste a pris la parole pour exprimer son mal-être, il a confié être dévasté par la perte tragique de son ami décédé dans cet accident. Wejdene et Zola ont également adressé des messages de soutien pour soutenir Koba dans cette épreuve.

La descente aux enfers de Koba LaD…

Suite à ce drame, Koba LaD a été placé en garde à vue puis mis en examen pour homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées, il est désormais incarcéré à Fleury-Mérogis. En attendant des nouvelles sur l’avancement de l’enquête et son jugement, une vidéo du rappeur circule sur les réseaux depuis quelques jours.

Les images ont suscité des vives réactions des internautes. « Rien de réjouissant, je pense qu’il vit mal la perte de son ami, vivre avec ça, ça doit être abominable ! Une pensée pour la femme et les petits ainsi que tous les proches du défunt », « Pierre Palmade doit bien rire… », « Continuer à parler comme si vous étiez parfait, il y en a beaucoup qui font les fous sur la route que cela nous sert de leçon à tout ça n’arrive pas qu’aux autres », « Ses paroles ont tellement mal vieilli » ou encore « En France, si tu n’es pas blanc, tu rentres en prison quand tu fais un accident mortel je ne vous mens pas demandé à Pierre Palmade et Théo de la Côte d’Azur qui a tué la petite fille eux sont en liberté » peut-on lire dans les commentaires de la publication.