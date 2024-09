Baki recadré par Rohff ! Le combattant de MMA répond et s’excuse

La réaction de Rohff à la déclaration de Baki à son sujet sur son niveau en boxe n’a pas laissé indifférent le rappeur qui a poussé un coup de gueule à ce sujet dernièrement et le combattant vient de lui répondre pour s’excuser de ses propos.

Le bel échange entre Rohff et Baki !

Le monde du rap et des sports de combat entretient des liens étroits, c’est dans ce contexte que la récente passe d’armes entre Rohff et Baki a suscité l’intérêt des fans. Dans une interview publiée il y a quelques semaines, Baïssangour Chamsoudinov a jugé le niveau des rappeurs français dans les sports de combats en attribuant la note de 2/10 à Housni sur son niveau en boxe anglaise, cela a déclenché l’agacement du Padre du Rap Game qui a décidé de répliquer pour se défendre avec le message « A ton âge on mettait des KO, la vérité y avait même pas d’arbitre ».

Le jeune combattant de MMA vient de reconnaitre avoir sous-estimé les compétences de Rohff et a présenté ses excuses. Ce revirement de situation a été salué par le rappeur, qui ont apprécié la maturité de Baki. « J’ai été inconscient » a déclaré Baki en commentaire d’une nouvelle vidéo de Rohff en train de s’entrainer à la boxe. Housni l’a ensuite remercié : « T’es un bon Baki, tu sais reconnaître tes torts, tu n’es pas orgueilleux ».

Baki et Rohff sont donc finalement tombés d’accord alors que la très attendue revanche de Baïssangour Chamsoudinov contre Cédric Doumbé se précise, le combat ne devrait plus tarder à être officialisé par le PFL.