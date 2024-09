Booba adresse un message à Inoxtag après sa dédicace

L’ascension d’Inoxtag sur le toit du monde a été un événement marquant sur le web, mais ce qui a également retenu l’attention, c’est l’hommage inattendu rendu par le vidéaste au rappeur Booba dans une séquence du documentaire et il a décidé de lui adresser un message.

La séquence géniale d’Inoxtag en train de s’ambiancer sur Dolce Camara fait réagir Booba

Le documentaire de Inoxtag a rapidement conquis le cœur du public, dépassant tous les records de visionnage sur YouTube pour son lancement. Ce succès est en partie dû à l’authenticité du récit et à la qualité de la réalisation du Youtubeur suivi par une communauté de plus de 8 millions d’abonnés sur le site d’hébergement de vidéos. Au cours de son ascension de l’Everest, Inoxtag a mis en avant sa passion pour le rap français, en écoutant notamment le titre « Dolce Camara » de Booba et SDM tout s’ambiançant sur le single avec les sherpas. Cet hommage n’est pas passé inaperçu auprès du Duc, qui a réagi avec humour sur X en relayant les images.

Gims ne va pas apprécier la vidéo du Youtubeur !

La séquence est devenue virale sur le réseau social avec plus de 2 millions de visionnages en quelques heures. Booba a aussi ajouté un message à Inoxtag dans la description de la vidéo. « En gros, vous avez ambiancé ce bon vieux ratpi sur le toit du monde sur Dolce Camara!?! Big respect et merci. Par contre, tu as capté, on entend votre hélico à la fin. », a écrit Kopp afin de le remercier pour la dédicace et de témoigner son respect envers le Youtubeur pour son exploit d’avoir réussi à gravir l’Everest, mais il termine sa déclaration en émettant un doute sur la véracité de son ascension en mettant en avant le fait d’entendre le bruit d’un hélicoptère dans la vidéo. Il est toutefois important de noter que des agences proposent des excursions avec un tour en hélicoptère à l’Everest ou encore d’effectuer le retour en hélicoptère et cela ne remet pas en cause l’exploit d’Inoxtag.

Un tweet que Gims ne devrait pas vraiment apprécier, car il a décidé de déposer une plainte contre Booba et l’accuse de cyberharcèlement, l’ancien membre de la Sexion D’Assaut dénonce notamment les propos de son rival contre sa femme Demdem dans les paroles du morceau « Dolce Camara » qui est devenu un tube.