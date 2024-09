SDM dégomme Zemmour, Hanouna et Delormeau sans mâcher ses mots !

SDM vient de dévoiler son nouvel album, « À la vie à la mort », qui marque un nouveau tournant dans sa carrière. Le rappeur du 92i ne se contente pas de livrer des morceaux percutants, il s’engage également dans des combats politiques et cible Cyril Hanouna, Éric Zemmour ou encore Matthieu Delormeau de manière virulente.

SDM démolit Cyril Hanouna, Éric Zemmour et Matthieu Delormeau !

Dans le titre éponyme à son album « ALVALM » produit par Boumidjal et HoloMobb, SDM s’en prend tout d’abobrd à Hanouna et Delormeau avec la phrase, « La chatte à Cyril Hanouna et sa p’tite copine Delormeau. Génération assassin, midi minuit dans l’survêt’ Under Armour. Pour nous, c’est deux fois plus de taf, donc c’est impossible de dormir. Le neuf millimètres de place ». Le rappeur ensuite avec un tacle contre Zemmour, « Ti-peu, tu sais, j’ai connu la zermi, l’époque où on laissait pas parler c’con d’Zemmour. Génération vrais amis, génération y touchent, on repart armés. J’ai séché les larmes d’ma mère, les singles d’or et diamant, j’l’ai r’mené ».

SDM ne mâche pas ses mots dans ce morceau et ce clash inattendu vient pimenter la sortie de ce projet musical. Le membre du 92 a eu le soutien de son mentor Booba qui a relayé l’extrait sur X pour en informer les Zemmour, Hanouna et Delormeau tout en les provocants avec le message, « Juste pour vous dire que j’ai rien à voir. J’étais pas là à l’écriture du morceau j’étais pas là à l’enregistrement, j’étais pas là nulle part, voilà. I WAS NOT THERE. ME NO HERE ». Les propos de SDM ont visiblement bien amusé Booba qui a décidé d’en rigoler et de le faire savoir aux différents protagonistes visés par les attaques, tout en disculpant au passage d’en être l’instigateur, sans doute pour éviter une éventuelle poursuite en justice pour les propos de son poulain.