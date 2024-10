Samy Naceri prêt à reprendre du service pour Taxi 6 avec Luc Besson

Samy Naceri va-t-il faire son retour dans son rôle culte de la saga Taxi alors qu’il avait déploré son absence d’invitation lors de la réalisation du dernier volet produit par Franck Gastambide en 2018, l’acteur français de 63 ans semble partant pour travailler sur un nouvel épisode avec Luc Besson et son compère Frédéric Diefenthal selon ses récentes révélations.

De manière inattendue, Samy Naceri relance la machine à rumeurs autour d’un nouveau “Taxi” ! Invité sur le plateau de Buzz TV, l’interprète de Daniel a ravivé l’espoir des fans de la saga “Taxi”. L’acteur emblématique, qui a marqué les années 90 avec son rôle de Daniel Morales, a révélé qu’il travaillait en étroite collaboration avec Luc Besson pour donner naissance à un sixième opus dans une déclaration pour le moins surprenante alors qu’aucune information ce projet n’a fuité pour le moment.

L’annonce surprenante de Samy Naceri sur Taxi 6

Si le dernier volet de la saga réalisé par Franck Gastambide avec Malik Bentalha avait laissé un goût amer à l’acteur, qui s’était senti mis à l’écart, il semble désormais prêt à reprendre le volant pour un nouvel volet de la saga Taxi. En effet, il a confié avoir eu des échanges prometteurs avec Frédéric Diefenthal et Bernard Farcy, ses partenaires de toujours à l’écran. Ensemble, ils souhaitent convaincre Luc Besson de leur offrir une nouvelle aventure.

“Je l’ai eu au téléphone hier et j’étais avec Bernard Farcy à Marrakech cet été, car on aimerait proposer à Luc de faire un sixième volet.”, a confié Samy Naceri qui souhaite donc convaincre Luc Besson de produire Taxi 6. “La franchise lui appartient donc il est le seul décisionnaire”, a précisé l’acteur avant de conclure, en partageant son optimisme sur la possibilité de réaliser ce projet, “Il vient de finir 2 films, Dogman et un autre. On verra quand il sera un peu tranquille, on remettra une couche. En tout cas, Fred a très envie, Bernard et moi aussi. Luc Besson, qui a la magie de l’écriture, reste le patron. Il est capable de nous écrire des personnages qui ont vieilli. Il est malin.”.