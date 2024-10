“Nous allons te sortir des griffes de ce sociopathe”, Booba veut sauver Demdem de Gims

La guerre des mots entre Booba et Gims atteint de nouveaux sommets. Le Duc de Boulogne a récemment lancé une attaque personnelle virulente contre son rival et sa compagne, DemDem. Profitant du lancement du projet immobilier de luxe de Meugui à Marrakech, B2O a accusé l’artiste de falsifications de documents et de tromperies.

Booba s’en prend sévèrement à Gims et à sa femme DemDem

Le complexe résidentiel haut de gamme baptisé “Sunset Village Private Residences” de Gims au Maroc est au centre d’une nouvelle polémique, l’opposant à son rival de toujours, Booba. Ce projet ambitieux, situé à quelques kilomètres de la ville ocre, comprend 118 villas luxueuses. Kopp a saisi l’occasion pour attaquer personnellement Gims et sa femme. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Booba s’est directement adressé à DemDem, l’avertissant des agissements présumés de son mari, le qualifiant d’escroc.

“Ce bon vieux Bilel qui falsifie des documents administratifs marocains pour faire semblant d’offrir des terrains et des voitures à ses maîtresses. Ne t’inquiètes pas Damba (vrai nom de la compagne de Gims, Adja-Damba Dante) nous allons te sortir des griffes de ce sociopathe, ça fait trop longtemps que ça dure…”, décrit Booba en légende d’une vidéo sur les agissements de Gims concernant le projet immobilier de luxe situé à proximité de la ville de Marrakech et faire passer un message à Demdem pour lui venir en aide. “J’ai eu un coup de foudre pour Marrakech, le lieu, les habitants et l’atmosphère sur place, fait-il valoir. J’ai aussi tourné beaucoup de clips musicaux et de reportages ici. C’est assez exclusif d’avoir pu rencontrer le Roi plusieurs fois et d’avoir obtenu son approbation pour tout ce que j’entreprends au Maroc”, déclare Gims pour vanter les mérites de cette initiative.

“Gims, ne menace pas les femmes, tu ne vas faire qu’empirer la situation. Tu as invoqué Allah pour la destruction de Booba. Assume…” a ensuite adressé comme message Booba à Gims sur le réseau social X avant d’ajouter “porter plainte, c’est bien, mais c’est pas toujours la meilleure solution” avec un audio compromettant contre le frère de Dadju sur des rumeurs de relations extra-conjugales.

Ce bon vieux Bilel qui falsifie des documents administratifs marocains pour faire semblant d’offrir des terrains ( et des voitures ) ( T ) à ses maîtresses. Ne t’inquiètes pas Damba nous allons te sortir des griffes de ce sociopathe, ça fait trop longtemps que ça dure… @GIMS… pic.twitter.com/y2ARZLol8G — Booba (@booba) October 1, 2024