Aya Nakamura, une rivalité avec Yseult ? Cette dernière réagit

La chanteuse Yseult, révélée au grand public lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ainsi qu’avec le succès du tube « Alibi » en featuring avec Sevdaliza et Pabllo Vittar, a récemment accordé une interview à Mouloud Achour dans l’émission Clique. L’occasion pour l’artiste de revenir sur sa fulgurante ascension et de clarifier sa relation avec sa consœur, Aya Nakamura.

Yseult et Aya Nakamura : pas de rivalité, mais une admiration mutuelle

Souvent comparée à Aya Nakamura en raison de leur succès et de leur style musical, Yseult a tenu à mettre les choses au clair. Loin d’être une rivale, elle exprime une profonde admiration pour la chanteuse de « Djadja ». Elle raconte notamment une rencontre fortuite lors des Victoires de la Musique, où elle n’a pas hésité à féliciter Aya Nakamura pour sa prestation. « J’ai dit : « Franchement ne t’inquiètes pas, félicitations bravo, incroyable ta prestation ». Elle a fait « merci » après elle est partie telle princesse Diana. », a-t-elle décrit sur leur rencontre lors de cette cérémonie.

Les médias ont souvent tendance à opposer les artistes féminines, créant ainsi une fausse rivalité. Dans le cas d’Yseult et d’Aya Nakamura, cette comparaison est d’autant plus injustifiée que les deux chanteuses ont des styles musicaux et des parcours différents. Pour Yseult, il n’y a pas de compétition entre elles deux. Elle considère Aya Nakamura comme une véritable icône de la musique française et reconnaît qu’elle a encore beaucoup à prouver pour atteindre le même niveau de notoriété. « On me met, on essaye de me mettre un peu en concurrence, il n’y a pas de concurrence. Aya, c’est Aya. Je n’ai même pas encore fait le quart de ce qu’elle a fait. Moi, je viens d’arriver limite. (…) En vrai, c’est la reine. Reine de France. », a-t-elle confié à Mouloud Achour.

Des propos élogieux qu’Aya Nakamura devrait apprécier.

