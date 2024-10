Les craintes des conséquences de l’affaire Diddy, laissent pour le moment la plupart des célébrités dans le silence, notamment celles l’ayant fréquenté. Aux États-Unis, 50 Cent s’est exprimé contre Puff Daddy, en France ce sont Gims, Rohff ou encore Booba se sont indignés des agissements passés du rappeur américain, Rihanna, interrogée sur le sujet, a également répondu très brièvement pour témoigner de son choc.

L’affaire Diddy : Rihanna dans le viseur des médias, elle répond dans une vidéo qui devient virale

La polémique Diddy secoue le monde du show-business américain, les multiples accusations d’agressions sexuelles contre le producteur de musique continue de faire des vagues. Alors que l’enquête se poursuit et que de nouvelles victimes présumées se manifestent avec plus de 120 plaintes déposées, les médias cherchent à établir des liens entre le producteur et d’autres célébrités. Rihanna, questionné sur cette affaire, a livré une réponse énigmatique dans une séquence vidéo qui a rapidement fait le tour du web.

Les révélations concernant Puff Daddy ont suscité une onde de choc dans l’industrie musicale et au-delà. Les autorités américaines prennent cette affaire très au sérieux et de nombreuses personnalités sont désormais sous le feu des projecteurs, même si aucun nom n’a encore été officiellement évoqué par les enquêtes dans le dossier de trafic sexuel et d’extorsion dont est accusé Diddy. Les rumeurs vont bon train et les médias s’intéressent de près aux relations que les célébrités entretenaient avec le producteur. Rihanna, figure emblématique du monde de la musique, a été interrogée par un paparazzi sur ses éventuels liens avec Sean Combs et les fameuses soirées organisées par le producteur. La chanteuse a réagi avec un sourire énigmatique et un simple « C’est dingue (that’s crazy). », laissant planer le doute sur ses fréquentations passées.

La réaction de RIHANNA cette nuit lorsqu’une personne lui demande si elle a participé aux soirées de DIDDY 👀 pic.twitter.com/xgJRlmbJJh — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) October 2, 2024