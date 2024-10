La Fouine s’adresse à Koba LaD

Koba LaD, actuellement incarcéré à Fleury-Mérogis pour avoir causé un grave accident de la route mortel, a reçu une marque d’amitié inattendue de la part de La Fouine. Ce dernier a exprimé son soutien à son confrère alors qu’un featuring entre les deux rappeurs devrait paraitre prochainement.

La Fouine apporte son soutien à Koba LaD : un geste d’unité dans le rap français

Koba LaD a été mis en examen pour « homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées » après un accident de la route ayant coûté la vie à l’un de ses amis. Un drame qui a profondément marqué le rappeur et ses proches. Malgré la douleur de la perte, le père de la victime avait exprimé sa compassion envers Koba LaD, soulignant qu’il ne souhaitait pas lui en vouloir.

Dans ce contexte difficile, la marque d’amitié de La Fouine envers Koba LaD est d’autant plus touchante. Les deux rappeurs, bien qu’issus de générations et d’univers différents, les deux hommes entretiennent des relations cordiales. Leur collaboration sur le projet « Capital du crime 6 » de La Fouine qui devrait sortir dans les prochains mois en est une preuve supplémentaire. Le message de soutien de La Fouine, « Grosse force à toi mon frère« , témoigne de l’unité qui peut régner au sein de la communauté rap, même dans les moments les plus difficiles.

Suite à son incarcération Wejdene et Zola ont également adressé des messages de soutien à Koba ces dernières semaines pour le soutenir dans cette épreuve difficile.

