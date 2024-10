Baloo, Chris d’Hyconiq, Marcus Dia violemment attaqués par Rohff après le clash avec Booba

Le clash entre Rohff et Booba vire au grand n’importe et Baloo, Chris d’Hyconiq ou encore Marcus Dia se sont retrouvés bien malgré eux impliqués dans l’embrouille entre les deux rappeurs suite aux attaques d’Housni qui n’a pas mâché ses mots.

Le clash Rohff-Booba dégénère : les légendes du rap s’enlisent dans la polémique

Ces derniers jours, l’embrouille et les échanges entre Rohff et Booba se sont centrés sur l’affaire Diddy, le conflit a pris une tournure des plus dégradantes depuis le week-end. Les deux rappeurs se livrent désormais à une guerre de mots particulièrement virulente et peu constructive.

Des accusations infondées et des attaques personnelles : Tout a commencé lorsque Rohff a accusé Booba d’avoir participé aux soirées controversées de Diddy, le soupçonnant même d’actes répréhensibles. Ces allégations, non étayées par des preuves concrètes, ont rapidement dégénéré en une série d’insultes personnelles et de diffamations. Booba, de son côté, n’est pas resté silencieux et a riposté en lançant des attaques similaires à l’encontre de son rival avant qu’Housni ne commence à impliquer d’autres personnalités du rap français dans cette polémique.

Cette guerre des mots a malheureusement des victimes collatérales. Des artistes comme Diam’s, qui avaient choisi de se retirer de la vie publique, se retrouvent malgré eux au cœur de cette polémique. Le fait que Booba ait partagé une photo de Diam’s lors d’une soirée avec Diddy a suscité une vague d’indignation, il a ensuite supprimé sa publication, mais cela n’a pas assagi Rohff qui a accusé son rival de préférer la compagnie des hommes de celle des femmes avant de s’en prendre à des journalistes de rap français et des créateurs de contenus en leur reprochant un parti pris envers B2O ainsi que de ne pas avoir parlé de son nouvel album FITNA. Baloo s’est attiré les foudres de Rohff suite au lancement de sa nouvelle émission et a répondu aux attaques, le rappeur du 94 a aussi accusé Chris d’Hyconiq et Marcus Dia d’être en réalité la même personne avec quelques insultes au passage avant de finalement s’excuser pour ses mots, mais en continuant son hypothèse que ces différentes personnalités du rap français sont à la solde de Booba.

Le spectacle offert par Rohff et Booba est indigne des deux artistes. Leurs attaques personnelles et leurs insultes gratuites ternissent l’image du rap français et déçoivent les fans

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KUNTAKINTE840 (@kuntakinte.840)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KUNTAKINTE840 (@kuntakinte.840)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KUNTAKINTE840 (@kuntakinte.840)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KUNTAKINTE960 (@kuntakinte960)