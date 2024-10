R. Kelly : sa fille fait des nouvelles révélations chocs, “J’avais peur de le dire”

Le témoignage de Buku Abi, fille aînée de R. Kelly, a jeté une lumière crue sur les agressions sexuelles dont elle aurait été victime pendant son enfance.

Dans un témoignage bouleversant, Buku Abi, la fille aînée du chanteur R. Kelly, a publiquement accusé son père d’agressions sexuelles commises alors qu’elle était enfant. Ces révélations, faites dans la docu-séries “Karma: A Daughter’s Journey“, viennent s’ajouter aux nombreuses allégations qui pèsent déjà sur l’artiste, condamné pour des crimes sexuels.

Avec une vulnérabilité déchirante, Buku Abi a raconté comment, à l’âge de 8 ou 9 ans, elle s’était réveillée aux côtés de son père, sentant une intrusion dans son intimité. “Je ne savais pas quoi faire”, confie-t-elle, “j’ai juste fait semblant de dormir.”. Ces souvenirs douloureux ont profondément marqué la jeune femme qui a longtemps lutté avec le déni et la peur de parler. “Il était tout pour moi. Pendant longtemps, je ne voulais pas croire que cela était arrivé. J’avais peur de le dire à qui que ce soit. J’avais trop peur de le dire à ma mère.”, a-t-elle expliqué.

Les révélations de Buku Abi ont suscité une vive émotion et ont relancé le débat sur l’ampleur des agissements de R. Kelly. L’avocat de ce dernier a catégoriquement nié ces accusations, les qualifiant de “blessantes” et rappelant une précédente accusation similaire, classée sans suite. Pourtant, les condamnations de R. Kelly pour trafic sexuel et pornographie infantile semblent donner du poids aux témoignages des victimes. Les frères et sœurs de Buku Abi ont également exprimé leur soutien à leur sœur, sous-entendant que les agissements de leur père avaient eu des conséquences dévastatrices sur toute la famille.

Les problèmes de santé mentale dont a souffert Buku Abi, notamment des pensées suicidaires, témoignent de l’impact durable de ces traumatismes. Son histoire met en lumière le calvaire enduré par de nombreuses victimes d’abus sexuels, qui peinent souvent à se faire entendre et à obtenir justice.