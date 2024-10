SDM reprend “Pour Elle” avec l’équipe d’AmineMaTue, la séquence est géniale

Eleven All Stars 2, le match de l’année entre les streamers français et espagnols débarque à Madrid ! Le samedi 12 octobre à 19h30, les plus grands noms du streaming s’affrontent sur la pelouse du stade du Atlético de Madrid, le rappeur SDM a rejoint l’équipe d’AmineMaTue pour cet événement et avant la rencontre, il a ambiancé tout le groupe avec son interprétation du tube “Pour Elle”.

Bizutage obligé pour SDM parmi l’Eleven All Stars 2 !

Organisé par le célèbre streamer Aminematue, cet événement promet d’être spectaculaire. Michou, Inoxtag, Le Bouseuh et bien d’autres seront de la partie pour défendre les couleurs de la France. Face à eux, une équipe espagnole tout aussi talentueuse, menée par Ibai Llanos. Rendez-vous sur la chaîne Twitch d’Amine dès 18h pour ne rien manquer de cet événement exceptionnel, le début du match est programmé pour 19h30. En pleine préparation pour cette rencontre, le groupe se retrouve à Madrid pour se préparer et semble bien vivre ensemble comme le montre des images diffusées sur les réseaux avec SDM comme ambianceur.

En effet, comme bizutage, SDM a interprété une chanson devant ses compères et il a choisi le hit du moment extrait de son projet “À LA VIE À LA MORT” avec le morceau “Pour Elle”, un hymne à l’amour passionné et à la séduction. Le rappeur français nous embarque avec ce titre dans un univers sensuel et envoûtant, où les mots s’enchaînent avec fluidité pour décrire les émotions intenses liées à une rencontre amoureuse sur une production, signée par Myth Syzer et Butterfly. En une semaine d’exploitation, ce morceau qui est une reprise de la chanson “Il avait les mots” de Sheryfa Luna cumule plus de 10 millions d’écoutes sur Spotify.

