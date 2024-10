Maes met un gros coup de pression à Lacrim, “J”te mets….”

Le ton est en train de monter très sérieusement entre Lacrim et Maes, ce dernier avait provoqué l’auteur des mixtapes RIPRO une première fois la semaine passée l’accusant d’être un traitre et vient d’en remettre une couche sur les réseaux sans que cela provoque la moindre réaction de son nouveau rival.

Maes vs Lacrim : Le clash s’intensifie ! Nouveau chapitre dans la guerre du rap français

Le rappeur Maes n’a pas hésité à provoquer son ancien ami Lacrim sur les réseaux sociaux. Après avoir accusé ce dernier de trahison dans une story énigmatique, Maes a publié une vidéo dans laquelle il se moque de l’entraînement de Lacrim, en le comparant à SCH. Cette nouvelle attaque a rapidement attisé la curiosité des fans de rap sur le début d’un nouveau clash dans le rap game qui intrigue les auditeurs sur la véritable raison du conflit entre les deux hommes.

Après sa première attaque la semaine dernière, Maes ne s’est en effet pas arrêté là, il a poussé ses provocations encore plus loin en menaçant de “mettre en top tweet” Lacrim. Selon lui, le rappeur franco-algérien lui aurait menti et l’aurait trahi. “On rigole bro me fait pas une SCH hein … #ElChaton” commente tout d’abord Maes dans un tweet avec Lacrim en train de courir sur un tapis de course avec la légende “C’est pour ça il est rentré au habs 28 fois” avant d’avertir “Ce soir, je te mets en TT ça va etre nwr .. je vais te montrer ce que ça fait de balance et surtout mentir El Chaton” tout en mentionnant le compte de Lacrim sur le réseau social.

Lacrim n’a encore fait aucun commentaire sur les tacles à son encontre de Maes alors que celui-ci soit déterminer à l’enfoncer dans la polémique. Les deux rappeurs avaient pourtant collaboré en 2020 sur le morceau “Boston George” tout en s’apportant mutuellement de la force à cette époque.

On rigole bro me fait pas une SCH hein … #ElChaton 🐈 pic.twitter.com/fKe1zAyS5t — Maes (@MaesOfficiel) October 13, 2024