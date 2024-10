Maes réplique aux attaques de Booba pour soutenir Lacrim, “tu vas finir…”

Pas de répit entre Maes et Booba, dans un clash qui vient de prendre un nouveau tournant avec le début d’une embrouille entre le premier nommé et Lacrim. Le fondateur du 92i a pris position dans ce différend contre l’artiste originaire du 93 et cela a encore relancé leur conflit.

Le clash Lacrim vs Maes : une escalade sans précédent, Booba entre dans la danse pour raviver les tensions !

L’embrouille entre Lacrim et Maes a pris une tournure inattendue, avec des révélations explosives et des rebondissements auxquels participent activement Booba. Tout a commencé lorsque Maes a multiplié les provocations à l’encontre de Lacrim sur les réseaux. C’est avec la sortie du diss track “Real Madrid” que Lacrim a véritablement mis le feu aux poudres. Le rappeur du 94 y règle ses comptes avec son rival. Face à cette escalade de violence verbale, Booba n’est pas resté insensible. Kopp a apporté son soutien à Lacrim, se moquant ouvertement de Maes et de ses prétendues réussites.

Après une série de tweets et de stories sur Instagram de Booba, laissant présager une rencontre physique entre Lacrim et Maes à Dubai pour régler des comptes, ce dernier vient de répondre aux derniers messages de ses rivaux. En effet, Maes n’a pas l’intention de se laisser faire. Il a riposté en diffusant des enregistrements vocaux dans lesquels Booba se moque de Lacrim, mettant ainsi en péril leur relation. Cette révélation pourrait bien fragiliser l’alliance entre les deux rappeurs même si pour le moment B2O a préféré en rire en évoquant même le fait d’un nouveau morceau en commun avec son compère.

Maes s’est d’abord moqué d’une vidéo de Lacrim en train de s’entrainer au MMA avant de ressortir les propos élogieux à son égard de son ennemi dans une ancienne interview dans l’émission Le Code sur Apple Music puis de commenter “T’es bien l’hypocrite que tu penses être. tu te rappelles quand j’te parlais de lui ??. À force d’avoir le cul entre 2 chaises , tu vas finir par avoir la chaise dans l’c*l. #HYPOCRITEGAME #ALAFIN…” avec un enregistrement vocal de Booba en train de critiquer Lacrim tout en mentionnant le compte Twitter de son rival pour l’interpeler.

.@booba t’es bien l’hypocrite que tu penses être 🎭 tu te rappelles quand j’te parlais de lui ?? .@Lacrim_Officiel À force d’avoir le cul entre 2 chaises , tu vas finir par avoir la chaise dans l’cul 🤣🤣 #HYPOCRITEGAME #ALAFIN… pic.twitter.com/pOoRb15ioF — Maes (@MaesOfficiel) October 16, 2024