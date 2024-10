“Les gens veulent l’enterrer vivant”, Kaaris s’exprime sur le scandale Mbappé

En plus de sa carrière de rappeur, Kaaris poursuit également sa carrière d’acteur ces dernières années et se retrouve à l’affiche du film 4 Zéros et à l’occasion de la promotion du long métrage, il a confié son avis sur la polémique Kylian Mbappé accusé de viol par une jeune femme selon la presse Suédoise.

Kaaris donne son avis sur l’affaire Mbappé : “Il a été propulsé trop haut, trop vite”

C’est lors de son passage dans l’émission After Foot sur RMC Sport que Riska s’est exprimé sur le cas Mbappé. Supporter du PSG, le rappeur Sevranais a sans doute été attristé du départ du buteur français au Real Madrid cet été, mais c’est un sujet d’actualité concernant le joueur auquel Kaaris a été interrogé, l’accusation de viol lors du récent séjour de l’attaquant Madrilène en Suède. Dès les révélations des médias Suédois, Kylian Mbappé a assuré que c’est une fake news sauf qu’une procédure de la justice suédoise est bien cours suite à une plainte pour viol dans l’hôtel dans lequel l’international français a séjourné et la presse a confirmé que son nom est cité dans l’affaire.

Mbappé a confirmé avoir rencontré une femme et avoir eu relation avec qu’elle, mais consentie, il assure même en avoir l’a preuve pour se disculper avec des échanges SMS avec cette dernière sans savoir pour le moment si c’est bien cette personne qui a déposé la plainte. En attendant des nouvelles révélations sur cette affaire, Kaaris a livré son avis, interrogé dans l’After Foot. Le rappeur a exprimé sa compassion pour Mbappé, tout en soulignant les dangers de la célébrité précoce. Selon lui, le joueur Madrilène a été propulsé au sommet trop rapidement, ce qui pourrait expliquer les difficultés qu’il rencontre actuellement.

“J’espère pour lui que ça va bien se passer, les gens veulent l’enterrer vivant“, a déclaré Kaaris, “Je crois que c’est parce que, trop tôt, on l’a poussé vers le haut de la pyramide. Trop tôt, trop vite, je pense. Même s’il a été très très bon à la Coupe du monde et tout ce qu’on veut, mais à un moment, sa tête va exploser, à mon avis.”. Kaaris a aussi évoqué la pression médiatique et les attentes du public qui pèsent sur les épaules de Mbappé. “Si moi, je ne peux pas aller m’asseoir dans un restaurant, en famille, alors imaginez pour lui. Tu n’as pas de vie“, a-t-il ajouté.