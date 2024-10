Lacrim explose les scores avec son diss-track contre Maes

Alors que le clash entre Lacrim et Maes a agité le rap game ces derniers jours avec également Booba qui s’est immiscé dans cette embrouille, l’interprète du titre « Real Madrid » fait un carton avec son diss-track contre son rival, les chiffres sont énormes et pour le moment son ennemi n’a pas répliqué en musique.

Le titre clash contre de Lacrim contre Maes fait un énorme buzz !

Après plusieurs jours de tensions et d’attaques sur les réseaux avec notamment la publication par Maes du casier judiciaire de Lacrim, ce dernier a décidé de répondre avec la manière, en musique avec un titre clash. Même si Lacrim n’a pas cité explicitement Maes dans son morceau, il a enchainé les propos virulents et crus dans son texte pour le démonter, le tout avec un visuel très original dans lequel il a réalisé un montage de Mbappé sur son lit d’adolescent avec des posters Cristiano Ronaldo avec le visage du rappeur Sevrenais à la place de l’attaquant Madrilène et de remplacer les affiches par les pochettes de ses albums.

Disponible depuis le mardi 15 octobre sur Youtube, le single est maintenu à la première place des tendances musique et près de 2 millions de visionnages pour la vidéo sur la plateforme en seulement cinq jours. Sur les autres plateformes de streaming comme Spotify, la chanson n’est sortie que le lendemain de celle sur Youtube et totalise déjà plus de 441 000 écoutes sur la célèbre application Suédoise alors que Lacrim a également réussi à dépasser les 4 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify ainsi que deux morceaux « Joie de filles » et « No lo sé » dans le Top 50 des titres les plus écoutés en France.

Le choix de réagir en musique a donc été payant pour Lacrim qui n’a d’ailleurs rajouté aucun commentaire à ce conflit avec Maes qui lui a poursuivi les hostilités sur les réseaux mais sans confirmer ou non s’il va répondre à son tour avec un diss-track.