Alain Chabat et Adèle Exarchopoulos choquent dans le programme phare de Squezzie

Le concept de l’émission « Qui est l’imposteur ? » a rencontré un succès fulgurant sur la chaîne YouTube de Squeezie. Chaque nouvel épisode génère des millions de vues, et le dernier en date, avec Alain Chabat et Adèle Exarchopoulos comme invités, n’a pas fait exception. Cependant, la présence de la cigarette électronique a suscité une vive polémique.

Alain Chabat et Adèle Exarchopoulos fument dans « Qui est l’imposteur ? » de Squeezie et cela pose problème

En à peine 24 heures, la vidéo a cumulé plus de quatre millions de vues, témoignant une fois de plus de la popularité de Squeezie auprès de sa communauté. Néanmoins, l’utilisation répétée de la cigarette électronique par les deux acteurs a choqué une partie de l’audience, notamment les plus jeunes. Alain Chabat et Adèle Exarchopoulos, en pleine promotion de leur film « L’Amour Ouf », ont participé au jeu de Squeezie. Leur apparition avec une cigarette électronique a été interprétée par certains internautes comme un mauvais exemple, particulièrement en raison de la forte présence de nicotine dans ces produits très populaires chez les adolescents.

De nombreux commentaires négatifs ont ainsi fleuri sur les réseaux sociaux, accusant les acteurs et le youtubeur de banaliser la consommation de cigarettes électroniques. « Le fait qu’Adèle passe l’intégralité de la vidéo de Squeezie à fumer sa puff, c’est vraiment insupportable », peut-on lire sur Twitter. Les utilisateurs estiment que ce comportement envoie un message inapproprié aux jeunes spectateurs. Si certains ont défendu Squeezie en rappelant la présence de scènes de consommation de tabac dans de nombreux films et séries, la controverse souligne l’influence des créateurs de contenu sur les jeunes et la nécessité de faire preuve de responsabilité.

Le vidéaste n’a pour le moment fait aucun commentaire sur les critiques concernant sa dernière vidéo et cela ne semble pas empêcher son succès comme l’attestent les chiffres.

le fait qu’adele passe l’entièreté de la video de squeezie a fumer sa puff c’est vrm insupportable, si tu peux pas te retenir de puffer pdt une aprem de tournage jss dsl pr toi mais pense 2 secondes aux nombre d’enfants qui regarderont la video et trouveront ça « cool ». bref — 🥷🏽’ج (@jzssm) October 19, 2024

C’est ça vos combats ? Une puff framboise dans une vidéo de Squeezie ? https://t.co/yG2mf77kxi — PIOTROVSKI (@kekelaphoto) October 20, 2024

🚭🇫🇷 Depuis la dernière vidéo de Squeezie, des internautes critiquent l’utilisation de la puff par Alain Chabat et Adèle Exarchopoulos, estimant que « cela envoie un message contradictoire dans un contenu suivi par de nombreux jeunes ». (X) pic.twitter.com/er9FQ5YjBY — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 20, 2024

🚨 Depuis la diffusion de la dernière vidéo de Squeezie, plusieurs internautes expriment leur mécontentement concernant l’utilisation de la puff par Alain Chabat et Adèle Exarchopoulos. Certains estiment que la présence de ces produits dans une vidéo aussi populaire envoie un… pic.twitter.com/CcQ94TbD1S — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) October 20, 2024

Les gens qui accable Alain Chabat et Adèle Exarchopoulos car ils fument la puff dans la dernière vidéo de Squeezie je vous vois comme ça mdrrr pic.twitter.com/8jn4uDI7bn — SIXE👀 (@SiLeXaaaa) October 20, 2024