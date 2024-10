50 Cent : sa magnifique déclaration d’amour à Eminem

« Il est comme un grand-père qui m’a tout appris« , 50 Cent révèle sa dette envers Eminem en s’exprimant sur les liens très fort qu’il y a entre les deux rappeurs et leur amitié.

50 Cent, a récemment fait une déclaration touchante à propos de son mentor et ami de longue date, Eminem. Lors d’une interview accordée à Million Dollaz Worth Of Game, l’interprète de « In da Club » a comparé leur relation à celle qu’il avait avec sa grand-mère pour démontrer que Slim Shady fait partie de sa famille : « Eminem, c’est comme un grand-père qui m’a tout appris sur le game. Il m’a guidé, soutenu et encouragé à me dépasser. ».

50 Cent et Eminem : une amitié solide comme un roc

Dans cette déclaration sur sa relation avec Eminem, 50 Cent a rappelé les débuts difficiles de sa carrière et l’importance qu’a eu le soutien d’Eminem dans son ascension. « Quand j’ai signé chez Shady Records, je n’étais qu’un jeune rappeur plein d’ambitions. Eminem a cru en moi dès le départ et m’a donné les moyens de réaliser mes rêves. C’est grâce à lui que je suis devenu l’artiste que je suis aujourd’hui. », confie-t-il.

Cette déclaration sincère témoigne de l’admiration que 50 Cent porte à Eminem. Elle met également en lumière l’importance des relations mentors-protégés dans le monde du hip-hop, où l’entraide et le partage d’expérience jouent un rôle essentiel.