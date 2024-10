Adèle Exarchopoulos reprend un titre de Jul et ça fait le buzz !

En pleine promotion de son dernier film, « L’Amour ouf », Adèle Exarchopoulos a accordé une interview inattendue à Loris Giuliano. Une séquence de cet entretien est rapidement devenue virale sur le web, où l’actrice et l’animateur reprennent en chœur le tube de Jul, « Sous la Lune« .

Adèle Exarchopoulos fan de Jul dans une séquence géniale !

Sorti le 16 octobre 2024, « L’Amour ouf » est une adaptation du roman de Neville Thompson, « Jackie Loves Johnser OK ?« . Le film, qui réunit un casting prestigieux avec François Civil, Mallory Wanecque, Malik Frikah, Alain Chabat et Benoît Poelvoorde, a suscité un vif intérêt du public. Pour promouvoir ce long-métrage, les acteurs enchaînent les interviews et les apparitions médiatiques. C’est dans le cadre de son émission « Station Service » que Loris Giuliano a rencontré Adèle Exarchopoulos. Au cours de leur balade en voiture, les deux complices ont interprété ensemble un célèbre morceau de Jul, « Sous la Lune ». Cette séquence, partagée sur les réseaux, a rapidement fait le buzz.

Grâce à cette nouvelle exposition, le titre a connu un regain d’intérêt. Le morceau, sorti en 2019 sur l’album « Rien 100 rien« , a fait une entrée remarquée dans le Top 200 Spotify, une première depuis cinq ans. Il est fort probable que cette chanson, déjà très populaire, soit bientôt certifiée single de diamant. La vidéo de l’interview a également franchi le cap des deux millions de visionnages sur Youtube en seulement trois jours.

Dans la séquence, Adèle Exarchopoulos et Loris Giuliano reprennent les paroles du refrain de Jul, « J’ai le cerveau qui fume. Laissez-moi, j’suis sous la lune. Et j’en ai vu plus d’une. Alors j’fais Vodka-Schweppes Agrumes ». L’interprétation du duo a donné un nouvel élan à ce titre emblématique du rappeur Marseillais.

🌙 Suite à la vidéo de LORIS & ADÈLE EXARCHOPOULOS, « 𝘚𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘢 𝘭𝘶𝘯𝘦 » de JUL fait son retour dans le TOP 200 Spotify pour la 1ère fois en 5 ans ! Bientôt le single de diamant ! 💎 pic.twitter.com/smosCzCur7 — Midi/Minuit (@midiminuit__) October 27, 2024