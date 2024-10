Cédric Doumbé répond à Booba prêt à miser une énorme somme sur Baki

Alors que la revanche entre Cédric Doumbé et Baki se précise, le combat devrait avoir lieu l’année prochaine, Booba a déjà fait part de son favori pour ce duel. Comme lors du premier combat, B2O penche pour une victoire de Baysangur Chamsoudinov en annonçant être prêt à miser une grosse somme d’argent sur ce choix, ce qui a interpellé The Best en adressant un tacle au rappeur français.

Cédric Doumbé, confiant en sa victoire, s’attaque à Booba qui soutient Baki !

Le pari de Booba sur la victoire de Baki lors de leur prochain combat a envenimé la situation avec Cédric Doumbé après que les deux hommes se sont déjà envoyés quelques piques sur les réseaux ces derniers mois. Connu pour son engouement pour les sports de combat, il n’est pas rare de voir l’auteur d’Ultra soutenir ses combattants préférés sur les réseaux et de miser sur les résultats des combats. Doumbé qui affiche une grande confiance en lui est persuadé de remporter sa revanche contre Baki et n’hésite pas à provoquer son adversaire ainsi que ses supporters comme le DUC. L’ancien champion du Glory voit dans ce pari de Booba une opportunité de prouver une nouvelle fois sa valeur et de faire taire ses détracteurs.

En effet, Booba a dernièrement annoncé vouloir parier 50 000 euros sur un triomphe de Baki lors de la revanche à venir dans la cage du PFL contre Doumbé. « Tu vas te ruiner fort igo. Si je gagne, je te reverserai une partie des gains pour t’aider à subvenir à tes besoins et pour que tu puisses faire tes contours. Bon entraînement. @BaysangurHanma que la force soit avec toi », a répliqué l’ex-kickboxeur aux propos du rappeur. Si Baki remporte le combat, Booba sortira vainqueur et pourra se vanter d’avoir eu raison. En revanche, si c’est Cédric Doumbé qui s’impose, il aura non seulement prouvé sa supériorité sportive, mais il aura également prouvé son erreur à Booba.