Corinna Kopf multimillionnaire en 3 ans avec OnlyFans quitte la plateforme

Corinna Kopf, l’une des créatrices de contenu les plus populaires sur OnlyFans, a annoncé sa retraite de la plateforme. Cette décision marque la fin d’une ère pour l’influenceuse, qui a amassé une fortune considérable en quelques années. Mais quels sont les raisons de ce départ soudain ? Et quelles sont les conséquences de cette décision sur le monde du contenu pour adultes en ligne ?

Corinna Kopf quitte OnlyFans : La fin d’une ère dorée pour l’influenceuse

Connue pour ses vidéos humoristiques et ses collaborations avec d’autres influenceurs, Corinna Kopf a rapidement gagné en popularité sur les réseaux sociaux. Son arrivée sur OnlyFans en 2021 a été un véritable tournant dans sa carrière. En quelques mois seulement, elle est devenue l’une des créatrices les plus rémunérées de la plateforme, générant des revenus estimés à plusieurs millions de dollars par an.

OnlyFans s’est imposé comme une plateforme incontournable pour les créateurs de contenu désireux de monétiser leur audience. En offrant un espace de liberté créative et des revenus potentiellement illimités, la plateforme a attiré de nombreuses célébrités et influenceurs à la recherche d’une nouvelle source de revenus.

Les raisons exactes du départ de Corinna Kopf d’OnlyFans n’ont pas été officiellement révélées. Cependant, plusieurs hypothèses sont avancées comme la pression médiatique, le désir de se diversifier ou encore les enjeux éthiques.