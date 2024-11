Rohff répond à Booba et le dégomme, “fait Youtubeur c’est ta place”

La réplique cinglante de Rohff aux moqueries de Booba dans sa vidéo d’analyse de l’album FITNA n’a pas tardé alors que la publication de ce dernier fait un énorme buzz sur les réseaux avec des milliers de commentaires et déjà plus de 700 000 visionnages en 24 heures sur Youtube ainsi que première place des tendances sur la plateforme.

Booba entre dans l’arène des youtubeurs et démolit “Fitna” de Rohff, ce dernier réagit à son tour pour détruire son rival !

Booba s’est lancé dans un nouveau défi : devenir youtubeur. Pour son premier essai, il a choisi de réagir à l’album “Fitna” de son rival de toujours, Rohff. Une décision qui a rapidement fait beaucoup parler et relancé la flamme de leur éternelle rivalité. Depuis la sortie de “Fitna” à la fin du mois de juin 2024, les fans de rap attendaient avec impatience la réaction de Booba. Ce dernier avait en effet teasé sa vidéo sur ses réseaux, promettant une critique “objective” du projet d’Housni. Le verdict est tombé ce week-end et n’a pas laissé les internautes indifférents.

Dans sa vidéo, Booba n’a pas mâché ses mots. Il a qualifié l’album de Rohff de “démodé”, de “tuba” et de “fade”. Le Duc a notamment critiqué le manque d’originalité de l’album et son côté “réchauffé”. Malgré quelques compliments pour les featurings de Lino et du Rat Luciano, le bilan est sans appel pour le DUC : “Fitna” est un échec. En se lançant dans ce format de vidéo réaction, l’ancien membre du groupe Lunatic a réussi à générer un buzz considérable autour de sa personne et de son rival. Les réactions des internautes face à cette vidéo sont partagées. Certains saluent l’honnêteté de Booba et son analyse sans concession de l’album de Rohff. D’autres, au contraire, estiment que Kopp n’a fait que verser de l’huile sur le feu et attiser la polémique et la réponse d’Housni très attendue, a rapidement eu lieu.

C’est sur son compte Instagram que Rohff a publié une série de stories pour s’en prendre à Booba, “Comment peut-il dire que le Rat et Lino ont éteint Rohff, alors que le couplet de Rohff n’est pas encore passé ?” peut-on lire dans une story du message d’un internaute avec le commentaire du rappeur du 94, “Zerma, le simulateur, quel acteur, très mauvais comédien, tu m’étonnes que ta série a floppé, t’a saigné FITNA tout l’été c’est trop dangereux pour toi laisse ça continue ta zumba, c’est pas pour toi, je t’ai redonné l’inspi d’écrire dit merci wesh”. Dans une autre story, Rohff accuse Booba d’être un fan, “tu es mon stan d’Eminem en 10 fois plus toxique” puis il poursuit “tu as raison fait youtubeur, c’est ta place” avant d’enchainer avec des accusations de tricherie sur le streaming pour obtenir des certifications.

Cette nouvelle altercation virtuelle entre Booba et Rohff vient rappeler à quel point leur rivalité est ancrée dans le paysage du rap français. Les deux artistes se livrent une guerre sans merci depuis plusieurs années…

