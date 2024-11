Gazo réagit après la bagarre avec l’équipe d’Offset

Au cœur d’une polémique suite à l’altercation de son équipe avec celle du rappeur des Migos, Offset, Gazo a tenu à rassurer ses fans ce vendredi. Certains craignaient en effet que cet incident ne compromette la sortie de leur collaboration tant attendue sur le single “Wemby”.”

Le feat entre Gazo et Offset dévoilé en exclusivité dès ce soir !

Les collaborations entre rappeurs français et américains sont souvent synonymes de succès, mais elles peuvent aussi virer au cauchemar. C’est ce qui vient de se produire entre Gazo et Offset, dont le featuring tant attendu a été marqué par une violente altercation. Dans le cas de Gazo et Offset, c’est un désaccord financier qui aurait déclenché la bagarre entre les deux équipes, une altercation dont les images sont devenues virales sur le web.

Selon les informations qui circulent, Offset et son équipe auraient refusé de rembourser les frais engagés par l’équipe de Gazo pour le tournage du clip. Cette situation a dégénéré en une altercation physique, filmée et la vidéo a rapidement fait le buzz en suscitant l’inquiétude des fans du rappeur français sur la relation avec le membre du groupe Migos à quelques jours de la parution de leur featuring sur l’album “Apocalypse”.

Silencieux dans un premier temps, Gazo a pris la parole aujourd’hui pour donner rendez-vous à son public à Lille pour présenter sur scène en avant-première son projet “Apocalypse” et pour rassurer tout le monde, il a annoncé faire découvrir en exclusivité le single “Wemby” de sa collaboration avec Offset pendant ce show. “À ce soir Lille ! Je vous fais découvrir en exclusivité le son avec Offset“ a tweeté Gazo, il a aussi publié une story avec la liste des titres qu’il va interpréter sur laquelle figure bien le morceau avec le rappeur américain.