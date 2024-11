Koba LaD : des images du rappeur en prison ont fuité

Koba LaD est toujours en attente de son jugement pour l’homicide involontaire qu’il a causé lors d’un accident de la route. Depuis son incarcération, aucune image du rappeur n’a fuité mais il y a quelques jours, une vidéo en direct de sa cellule a été publié sur les réseaux. Ce sont les premières nouvelles que l’on a depuis sa détention.

Une vidéo de Koba LaD en direct de sa cellule circule sur les réseaux

Déjà incarcéré pour un accident de la route mortel, Koba LaD est actuellement au centre de plusieurs affaires judiciaire, il comparaissait le 14 novembre dernier devant le tribunal de Melun pour des accusations de séquestration et de violences remontant à 2022. Selon l’accusation, Koba LaD et trois de ses associés auraient séquestré et violenté leur ancien manager, Marvin I., afin de le contraindre à rembourser une somme d’argent et à rompre leurs liens contractuels. La victime affirme avoir été enfermée dans un entrepôt désaffecté, frappée et menacée.

De son côté, Koba LaD reconnaît une altercation physique avec son ancien manager, mais nie catégoriquement toute séquestration. Il soutient que les accusations portées contre lui sont infondées et que les preuves présentées par l’accusation sont insuffisantes. Le parquet a requis deux ans de prison, dont un avec sursis, pour les seuls coups. Les accusations de séquestration n’ont pas été retenues, en raison notamment du manque de preuves concrètes. Les avocats de la défense soulignent que les accusations reposent en partie sur des paroles de chansons de Koba LaD, ce qu’ils considèrent comme une interprétation abusive de ses textes.

Le jugement dans cette affaire est attendu pour le 5 décembre prochain. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour l’avenir de Koba LaD. Une condamnation pourrait avoir des conséquences importantes sur sa carrière musicale et sur sa vie personnelle. Le parquet a requis un an de prison ferme contre le rappeur dans ce dossier.