Zone-annuaire, French Stream, Gogoflix, les sites pirates sanctionnés réapparaissent

Des sites Zone-annuaire, French Stream ou encore Gogoflix, le gouvernement français poursuit sa croisade contre le piratage en ligne. Dans un nouveau coup de filet, une centaine de sites de streaming et de téléchargement illégaux ont été bloqués par décision de justice. Cette décision s’inscrit dans une série de mesures visant à lutter contre la diffusion illicite de contenus protégés par le droit d’auteur.

Sous la pression des ayants droit, notamment les plateformes de streaming légales comme Netflix, Disney+ ou Prime Video, et les ligues sportives, la justice française multiplie les actions en référé pour faire cesser les activités de ces sites pirates. Les fournisseurs d’accès à internet (FAI) sont ainsi contraints de bloquer l’accès à ces plateformes, rendant impossible leur consultation pour les internautes français.

Les sites bloqués proposent une large gamme de contenus illégaux, allant des films et séries aux événements sportifs en direct. Parmi les plateformes les plus populaires, on retrouve des noms comme Filemoon, Cpasfo, 66series, Zone-annuaire, French Stream, Gogoflix ou encore Streamcomplet. Ces sites permettaient aux internautes de visionner des contenus payants sans abonnement, portant ainsi atteinte au modèle économique des industries créatives.

Si ces décisions de justice marquent une avancée significative dans la lutte contre le piratage, il est important de noter que ce combat est loin d’être terminé. Les sites pirates sont capables de changer rapidement de nom de domaine ou d’utiliser des techniques de camouflage pour échapper aux blocages. De plus, l’émergence de nouveaux outils et technologies complique la tâche des autorités. La plupart des sites nommés réapparaissent rapidement avec un nouveau nom de domaine en prenant une nouvelle extension comme pour French Stream renommé avec l’extension .gratis.