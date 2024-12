Diddy : les images du rappeur au tribunal ont fuité

Le scandale qui secoue le monde du rap américain prend une nouvelle dimension. Sean « P. Diddy » Combs, incarcéré depuis septembre 2024 pour de multiples accusations de trafic sexuel, de proxénétisme et de racket, voit le nombre de plaintes à son encontre s’accumuler. Cinq nouvelles victimes présumées, dont deux hommes et trois femmes, ont récemment porté plainte à New York.

La chute de Diddy : Un empire menacé par les accusations de trafic sexuel

Avec plus de 120 plaintes au total, dont 25 concernant des mineures au moment des faits allégués, l’affaire s’annonce comme l’un des plus grands scandales sexuels de l’industrie musicale.

Diddy risque non seulement l’emprisonnement, mais aussi la perte de son empire commercial. Les nombreuses plaintes déposées à son encontre mettent en péril sa réputation et son image de marque. Les charges retenues contre le rappeur sont d’une gravité exceptionnelle et les enjeux sont considérables, tant sur le plan personnel que professionnel. Les avocats de Diddy tentent par tous les moyens de faire libérer leur client sous caution, mais les juges se montrent jusqu’à présent intransigeants.

L’affaire judiciaire opposant Sean « P. Diddy » Combs à ses accusateurs s’annonce comme l’un des procès (prévu le 5 mai 2025) les plus médiatisés de ces dernières années.