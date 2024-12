La réaction de Léon Marchand à l’album JVLIVS III de SCH

Léon Marchand, la nouvelle star de la natation française, vient de faire parler de lui auprès des fans de rap français en exprimant son admiration pour SCH. Le jeune champion olympique, qui a brillé lors des Jeux de Paris 2024, a réagi à la sortie de l’album, « JVLIVS III », en publiant un message sur ses réseaux.

Léon Marchand, champion olympique, déclare sa flamme pour SCH et JVLIVS III

« Merci SCH« a tweeté Léon Marchand. Cette déclaration de Léon Marchand témoigne de la popularité de SCH ainsi que du lien étroit qui peut exister entre le monde du sport et celui de la musique. En effet, de nombreux sportifs, notamment les footballeurs, comme le nageur français, trouvent dans la musique une source d’inspiration et de motivation. Les paroles des chansons peuvent les aider à se dépasser et à atteindre leurs objectifs.

Malgré son statut de champion olympique, Léon Marchand reste un jeune homme comme les autres, avec ses propres goûts musicaux. Il a confié être un grand fan de Laylow, un autre rappeur français qu’il apprécie particulièrement pour son parcours atypique et ses textes introspectifs. En saluant la sortie de « JVLIVS III« , Léon Marchand montre son soutien à SCH et à la scène rap française.