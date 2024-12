Le jour où Orelsan a dézingué Laurent Gerra, « tellement c’est nul… »

L’ascension fulgurante d’Orelsan au sein du paysage musical français a fait de lui une cible privilégiée pour les humoristes. Parmi eux, Laurent Gerra, célèbre pour ses imitations, s’est particulièrement intéressé au rappeur normand.

Orelsan vs. Laurent Gerra : Un affrontement entre générations et styles humoristiques

Figurer en couverture des Inrocks est devenu un rite de passage pour tout artiste souhaitant s’imposer dans le paysage culturel français. En 2018, Orelsan, à l’instar de nombreux rappeurs avant lui, a vu son image se populariser grâce à ce magazine. Cette exposition médiatique a toutefois attiré l’attention de Laurent Gerra, à l’époque, il n’a pas résisté à l’envie de pasticher le rappeur. Sur les réseaux sociaux, il a publié une imitation d’Orelsan qui a rapidement fait le tour du web, suscitant autant de rires que de critiques. « Moi aussi je peux faire la couverture des Inrocks si je mets un bonnet ? », avait commenté ironiquement l’humoriste en s’affichant avec un bonnet et avec le magazine sur lequel le rappeur apparait en couverture.

Après sa parodie, Orelsan a répliqué à l’imitation de Laurent Gerra lors dans un passage radio sur Skyrock pour s’exprimer sur cette caricature grossière et dénuée de sens selon son avis. « C’est un grand malaise […] il m’avait imité en une des Inrocks, ça n’avait aucun sens […] ça me fascine tellement c’est nul« , s’est exprimé le rappeur sur cette imitation suggérant ainsi un décalage générationnel et une incompréhension. Ce conflit illustre les tensions qui existent entre les différentes générations. Alors qu’Orelsan incarne la jeunesse connectée, avec son style brut et engagé, Laurent Gerra représente une forme d’humour plus traditionnelle, emblématique d’une génération plus ancienne. Leurs visions du monde et de l’humour sont fondamentalement différentes.