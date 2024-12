L’influenceuse Lily Phillips veut avoir 1000 partenaires sexuels en 24 heures

Une jeune influenceuse défie les limites avec 1000 personnes sexuelles en 24 heures ! Les réseaux sociaux ont été ébranlés par une annonce pour le moins surprenante. Lily Phillips, une influenceuse américaine de 23 ans, a déclaré publiquement son intention de battre un record peu commun : avoir des relations sexuelles avec 1000 hommes différents en l’espace de 24 heures.

Le défi très osé de l’influenceuse Lily Phillips !

Ce défi, aussi extravagant qu’il puisse paraître, s’inscrit dans une tendance de plus en plus marquée à repousser les limites de la performance sexuelle. Lily Phillips, déjà connue pour ses contenus provocants sur OnlyFans, souhaite ainsi entrer dans le livre des records. Ce n’est pas la première fois qu’un tel record est tenté. En 2004, l’actrice de films pour adultes Lisa Sparks avait établi un précédent en ayant des relations sexuelles avec 919 hommes en moins de 24 heures. Lily Phillips aspire donc à surpasser cette performance et à écrire une nouvelle page de l’histoire des records insolites.

Cette annonce a suscité une vive polémique, allant de la stupéfaction à la condamnation. Certains voient dans ce défi une atteinte à la dignité de la femme et une banalisation de la sexualité. D’autres y voient une expression de la liberté individuelle et une manière de déconstruire les tabous. Au-delà des questions morales, ce défi soulève également des interrogations sur les risques pour la santé physique et mentale de Lily Phillips. De nombreux professionnels de santé alertent sur les dangers d’une telle pratique, notamment en termes de maladies sexuellement transmissibles et d’épuisement physique et émotionnel.