Booba dégomme Michou en plein scandale, “Ces sans talents inutiles”

Le youtubeur français Michou se retrouve au cœur d’une polémique sans précédent. Son jeu de société “Qui sera le menteur”, destiné à un public familial, a été retiré de la vente suite à la découverte de questions jugées inappropriées pour les enfants. L’affaire n’a pas manqué de faire réagir Booba qui a enfoncé le Youtubeur pour démontrer sa responsabilité dans ce scandale.

Allez rend l’argent, exige Booba à l’encontre de Michou

Lancé à l’occasion des fêtes de Noël, le jeu s’est rapidement retrouvé au centre d’une vive controverse. De nombreux parents ont dénoncé la présence de questions faisant référence à des thèmes adultes tels que la sexualité et la drogue, un contenu totalement inadapté à un public de 7 ans et plus, comme indiqué sur la boîte. Face à la levée de boucliers sur les réseaux, Michou a rapidement répliqué. Il a d’abord évoqué une “erreur de l’éditeur” concernant l’âge recommandé. Cependant, sous la pression de l’opinion publique, il a finalement décidé de retirer le jeu de la vente et de procéder au remboursement des acheteurs. L’éditeur, Topi Games, a reconnu sa part de responsabilité dans cette affaire qui a interpellé Booba.

« Jamais, je ne me serais permis d’y mettre ce genre de questions, et encore moins pour un public aussi jeune. (…) Je suis vraiment désolé envers toutes les personnes que ça a offusquées. Je ferai en sorte que plus jamais ce genre de chose n’arrive, en redoublant d’efforts et d’attention sur les prochains projets. » s’est exprimé Michou. Des propos relayés par Booba et qui n’ont pas convaincu le rappeur.

“Ces “sans talents” inutiles qui forcent, touchent à tout sans exceller nulle part et font n’importe quoi. La dernière fois que je l’ai aperçu, ce Narvallo y rappait devant Fred Musette (Fred Musa, animateur de Planète Rap sur la radio Skyrock) quel cirque. Pitoyable!!! Il est désolé, c’est son jeu, mais y sait pas c’qu’y a dedans, allez rend l’argent là” déclare Booba dans un tweet contre Mihcou.