Gims se fait lyncher après sa performance à « La Grande Soirée du 31 »

Gims a suscité la polémique en participant à la “Grande Soirée du 31” sur France 2. En effet, il y a tout juste deux ans, l’artiste avait publiquement exprimé son opposition à la célébration du Nouvel An, considérant cette fête comme contraire à ses convictions religieuses.

Gims : Une participation au réveillon de Paris qui divise avec une incohérence pointée du doigt

Ce revirement a étonné de nombreux observateurs. En 2022, Gims avait appelé ses fans à ne plus lui souhaiter la bonne année et avait expliqué les raisons de son choix en référence à ses croyances musulmanes. Cette prise de position avait alors suscité de vives réactions. La participation de Gims à la soirée du réveillon de Paris dans la nuit 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 a donc été perçue par certains comme une contradiction flagrante par rapport à ses déclarations précédentes. Les internautes se sont interrogés sur les raisons de ce changement d’attitude et ont souligné l’incohérence de son comportement.

Les réactions à la performance de Gims ont été mitigées. Si certains ont apprécié sa musique et sa présence sur scène, d’autres ont exprimé leur déception et leur incompréhension. Les remarques ont notamment souligné l’importance de la cohérence entre les paroles et les actes, surtout lorsqu’il s’agit de questions liées aux convictions religieuses. “Est-il payé pour cette soirée ?”, “Sans doute est il bien payé…”, “Quel comédien Maître Chips vraiment…”, “C’est un vendu Il est revenu juste pour avoir la nationalité” ou encore “Quand l’argent l’appel il oublie ses convictions” peut-on lire dans les commentaires des internautes sur X pour fustiger le choix de Gims de participer à cet événement diffusé à la télévision, lui reprochant notamment le fait d’avoir mis de côté ses convictions pour l’argent.

Gims n’a pas donné d’explication sur son choix de participer à cette soirée, mais quelques mois après le scandale de la nouvelle année 2022, lors d’une interview, il avait regretté ses propos passés.

Maître Gims chante “Sapés comme jamais” pour la grande soirée du 31 de Paris ! DIRECT : https://t.co/i4ySiHzmhV pic.twitter.com/vjd2REPRsv — France tv (@FranceTV) December 31, 2024