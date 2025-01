Booba se moque de Cyril Hanouna, “tu t’es fait éteindre par le Bigdil”

Un nouveau coup dur pour Cyril Hanouna avec une prédiction manquée, Booba ne le rate pas ! Le rappeur français exilé à Miami s’est encore amusé de l’animateur de TPMP suite à l’échec de l’une de ses prédictions concernant le retour de l’émission le Bigdil.

À l’antenne de TPMP, Cyril Hanouna avait affirmé que le retour du programme télévisé Bigdil, présenté par Vincent Lagaf, serait un échec cuisant. Il avait même osé avancer un chiffre de 500 000 téléspectateurs pour sa première diffusion. Pourtant, le programme a réalisé un score bien supérieur aux attentes, attirant près de deux millions de téléspectateurs. Ne manquant jamais une occasion de provoquer, Booba s’est empressé de réagir sur X. Le fondateur du 92i a ainsi publié un message ironique dans lequel il se moque de la mauvaise prédiction d’Hanouna et de son équipe. Il a également sous-entendu que l’avenir de l’émission TPMP était compromis suite à la fin de la programmation de C8 sur la TNT à la date du 28 février 2025.

Le Bigdil triomphe : Booba exulte et enterre Cyril Hanouna

« Cyril Hanouna : Ah ouais, tu t’es fait éteindre par le Bigdilzer c’est nwar et le mois prochain, tu feras ZÉRO téléspectateur. Force à ton équipe de jnouns chroniqueurs qui vont aller rejoindre Delormeau au cimetière des imposteurs », a pris plaisir à commenter Booba sur le réseau social et il a aussi mentionné l’animateur pour l’interpeller sur le flop prédit du Bigdil de sa part et de son équipe qui ne s’est pas produite avec l’extrait vidéo du programme télé.

Ce nouvel épisode vient s’ajouter à la longue liste de clashs entre Booba et Cyril Hanouna. Les deux hommes entretiennent une relation conflictuelle depuis plusieurs mois, leur différend a éclaté suite à la polémique des influvoleurs, depuis le début de ce conflit, l’interprète de Boubli se livre régulièrement à des attaques personnelles contre Baba.