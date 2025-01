DZ Mafia : les menaces se poursuivent depuis la fusillade après le concert de SCH

Dans le sud de la France, la DZ Mafia continue ses agissements. Dernièrement, c’est une discothèque située à Aix qui a été ciblée par la DZ Mafia.

Cet été la DZ Mafia s’est retrouvée à la Une des médias suite à l’affaire SCH. Au mois d’aout l’équipe du rappeur a été ciblé par une fusillade meurtrière après un showcase dans une boite de nuit de la La Grande-Motte faisant un mort, l’artiste n’était pas présent dans le véhicule pris pour cible, mais a révélé aux forces de l’ordre après ce drame est victime de tentatives d’extorsion, la police a rapidement désigné la DZ Mafia comme étant à l’origine de la menace contre le “S” et le cartel poursuit ses activités illicites.

En effet, le nom de la DZ Mafia est encore ressorti dans une sombre affaire, le Figaro vient de confirmer l’information qu’un gérant d’un nightclub de la ville d’Aix-en-Provence a déposé une plainte suite à des menaces pour lui soutirer le montant de 80 000 euros en échange de la protection de son établissement, les enquêteurs ont identifié un membre du cartel comme étant l’auteur de cette tentative d’extorsion et la DZ Mafia n’a pas réagi à ce dossier pour démentir l’information parue dans la presse cette semaine.

“Beaucoup se retranchent derrière la DZ, qui a bon dos. Et de plus en plus, elle laisse faire. Ainsi, elle est hyper présente.”, a expliqué le responsable de la zone Sud du syndicat Unité SGP Police-FO sur cette affaire en précisant, “C’est une stratégie de puissance. On est dans le même schéma qu’en Amérique latine, c’est la mexicanisation des méthodes.”.