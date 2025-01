Maes affiche une voiture criblé de balles, Booba réagit pour le clasher

Après son conflit avec Benash sur les réseaux qui pourrait se terminer dans l’octogone, Maes a publié une intrigante story d’un véhicule criblé de balles sans donner plus d’informations et cela n’a pas manqué de faire réagir dans la foulée Booba, afin d’en profiter pour l’attaquer.

En décembre dernier, Maes a été contraint d’annoncer avec regret l’annulation de son concert prévu le 19 décembre 2024 à l’Accor Arena ainsi que d’autres dates de concerts. L’artiste originaire du 93 vit actuellement à Dubai et a été condamné en France pour violence en réunion. Ciblé par un mandat d’arrêt, malgré la demande de son avocate d’un aménagement de peine avec le port d’un bracelet électronique, le rappeur sera attendu par des policiers en cas de retour aux pays pour procéder à son arrestation. Depuis l’annonce officielle de cette déprogrammation de son concert à Bercy, Maes se fait très discret et a même supprimé toutes ses publications sur Instagram sauf que cette semaine, il a posté une mystérieuse story et celle-ci a intrigué son ennemi, Booba.

Booba demande à Maes qui s’est fait allumer et ressort l’affaire de l’Accor Arena annulée !

En effet, l’auteur d’Omerta a relayé une vidéo avec d’une voiture sur une dépanneuse avec la portière criblée de balles et en fond sonore son single “Cordillère” en featuring avec Werenoi dans lequel ils chantent dans le refrain, “Impact de balles sur la portière, terrain d’poudreuse, c’est la cordillère. Après qu’la rafale est passée, t’auras plus jamais le corps d’hier”. Booba a posté la séquence sur son compte X pour lui adresse le message : “Maes, t’as allumé qui Buggy boy ? Tu crois vraiment faire partie de la MM ? Concentre-toi Georgey appel ta sœur la gendarme pour te sortir de ton bourbier. Bon courage petit…”.

B2O a ensuite ajouté un extrait d’une ancienne interview de Maes dans laquelle il assure que son concert à l’Accor Arena ne sera pas annulé, qu’il sera bien présent avant d’être questionné sur le morceau choisi pour faire son entrée sur scène, hésitant, le rappeur ne donne pas de réponse. “Maes, tu vas rentrer sur quel son ?“ en rigole Booba dans la description de la publication pour se moquer de son rival qui au moment de cette interview ne pensait pas être obligé de déprogrammer cette date de concert.