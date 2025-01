Booba réagit à la vidéo de La Fouine qui s’énerve sur scène et frappe un micro

Il y a quelques jours, une séquence de La Fouine en train de s’énerver pendant un concert est devenue virale sur le web, la vidéo cumule près de 2 millions de visionnages et a interpellé Booba pour tacler son ancien rival avec qui il semble pourtant désormais en paix.

“Ses stats très médiocres”, Booba se moque des ventes de La Fouine pour son retour

L’actualité musicale de la fin d’année 2024 a été marquée par le retour de La Fouine pour un nouveau volet de sa mixtape Capitale du Crime et à cette occasion, le rappeur originaire de Trappes a invité plusieurs artistes de la nouvelle génération pour des collaborations inédites et toucher un nouveau public d’auditeurs. Ce retour a été salué par plusieurs de ses compères rappeurs ainsi que des ventes honorables après une longue absence, il a en effet réussi à écouler plus de 8 000 exemplaires en première semaine de son projet, un démarrage qui devrait l’inspirer pour préparer un nouvel album pour cette année et cela n’a pas échappé à Booba.

Pour la promotion de cette mixtape, La Fouine s’est produit sur scène afin de défendre ce projet sur scène devant son public, mais lors d’un récent showcase un incident a perturbé sa performance qui a inspiré Booba pour lui adresse un petit tacle. C’est pendant l’interprétation de son classique “Qui peut me stopper ?” que tous ses fans connaissent qu’il a été agacé par son DJ. Ce dernier a lancé le titre dans son intégralité et non uniquement l’instru pour l’accompagner, cela a rendu furieux le chanteur. En réaction, il a cassé le micro face à lui et s’est arrêté pour pousser un coup de gueule, “Je suis un rappeur, tu n’as pas l’instru de ma chanson ? Ça me casse les co***** ! Maintenant, on est obligé de faire comme tout le monde, à rapper sur le son direct” avant de poursuivre sa prestation en chantant son titre acappella.

Booba a relayé la vidéo avec le message moqueur pour insinuer que sa nouvelle mixtape n’est pas une grande réussite commerciale : “Le problème c’est qu’avec son retour et ses stats très médiocres y dose pas. Y nous fait quoi là?“.