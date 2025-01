L’incroyable arnaque à plus de 800 000€ du faux Brad Pitt

L’histoire est totalement folle et fait le buzz sur les réseaux depuis le week-end dernier. L’émission Sept à Huit a consacré un reportage sur une femme arnaquée par un faux Brad Pitt. L’escroc lui a soutiré plus de 800 000 euros et elle a même quitté son époux millionnaire.

Brad Pitt n’a pas réagi à cette escroquerie qui fait beaucoup parler depuis quelques jours, mais elle enflamme le réseau social X. Dimanche, Sept à Huit a présenté l’interview d’une Française âgée de 53 ans et nommée Anne. Celle-ci a témoigné de sa mésaventure avec un homme dont elle est tombée amoureuse. La relation a duré un an et demi et elle s’est imaginée être en couple avec Brad Pitt. C’est la supposée mère de ce dernier qui l’aurait contactée sur les réseaux, car elle cherchait quelqu’un pour son fils. Le faux Brad Pitt a ensuite charmé cette femme, qui a cru à tous les mensonges.

Ce faux Brad Pitt a envoyé des poèmes à Anne, ainsi que des montages grotesques pour faire croire qu’il était malade, en utilisant des photos de l’acteur à l’hôpital en train de se faire soigner. Cet homme lui a ensuite demandé d’importantes sommes d’argent pour l’aider à guérir, en affirmant être en attente d’une transplantation car il avait un cancer du rein. Afin de faire avaler son mensonge à cette Française, il s’est justifié en affirmant que son argent était bloqué en raison du procès avec son ancienne compagne, Angelina Jolie.

Conquise par les déclarations de cet usurpateur de Brad Pitt, Anne s’est séparée de son époux millionnaire. Elle a confié : « Je ne trouve pas que ça fasse faux. J’ai même cherché, car je faisais des enquêtes sur Internet pour voir si je ne retrouvais pas les mêmes images et, en aucun cas, je ne retrouvais la même chose. » Elle a ajouté avoir réellement pensé que le célèbre acteur américain avait fait une photo pour elle : « Je me disais qu’il avait vraiment fait ce selfie pour moi. »

Au final, Anne a donné 830 000 euros à cet individu pour des soins imaginaires et elle a également perdu sa fille et de nombreux proches dans cette histoire. Alors que des rumeurs d’une idylle entre Brad Pitt et Inès de Ramon avaient commencé à circuler, elle n’y a pas cru et a poursuivi sa relation avant de réaliser qu’elle s’était fait duper lorsque la presse a officialisé la nouvelle relation de l’acteur, le vrai Brad Pitt.

Entièrement ruinée, la quinquagénaire est désormais en dépression après plusieurs tentatives de suicide. Elle a perdu son logement et vit chez une proche. Une cagnotte a été mise en place pour lui venir en aide et pour payer un avocat afin de la défendre devant la justice.