PNL, c’est fini ? N.O.S et Ademo se seraient séparés en 2023

La rumeur a eu l’effet d’une bombe auprès des fans du groupe de rap français PNL : serait-ce la fin ? Les deux frères, N.O.S et Ademo, se seraient séparés professionnellement en 2023, dans le silence le plus total. Un Youtubeur vient d’étayer cette information : Tarik et Nabil Andrieu semblent avoir pris leurs distances, comme le laissent entendre des documents officiels.

Il est fort probable que PNL se soit séparé en 2023 !

« PNL s’est séparé en 2023 dans le silence le plus total. Est-ce vraiment la fin de leur histoire ? », décrit le Youtubeur surnommé Yannis, qui a déjà dévoilé ces derniers mois diverses vidéos sur le rap français, lesquelles ont cumulé des milliers de vues. Cette fois-ci, il a cherché à comprendre pourquoi PNL ne fait plus l’actualité. Depuis l’album « Deux Frères », paru en 2019, N.O.S et Ademo se font très discrets. Ils ont assuré leur tournée en 2022 après plusieurs reports causés par la COVID. Depuis près de six ans, le groupe parisien n’a sorti aucun titre, à l’exception du single « Gaza, Un jour de paix » au mois de décembre 2023, mais il s’agit d’un morceau sur lequel N.O.S ne figure pas.

L’enquête du Youtubeur révèle que N.O.S aurait démissionné de toutes les sociétés liées au groupe PNL. Outre son absence sur le titre « Gaza », le rappeur n’était pas présent lors d’un séminaire en Italie. Selon les documents officiels, Nabil Andrieu a quitté son poste de dirigeant de QLF Publishing, QLF Live, QLF Records et QLF Brands. Cela pourrait laisser entrevoir une carrière solo d’Ademo, mais là encore, des indices n’incitent pas à l’optimisme quant à cette possibilité. Ce dernier a récemment donné de ses nouvelles à ses fans sur les réseaux sociaux avec des images de son pèlerinage à La Mecque et des propos énigmatiques laissant entrevoir une fin de carrière.