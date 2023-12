PNL fait un retour surprise avec le titre Gaza

Les fans de PNL vont être comblés, les deux frères Ademo et NOS sont enfin de retour en musique avec un titre inédit intitulé “Gaza“, en référence aux récents événements dramatiques au Proche-Orient avec la guerre israélo-palestinienne.

Énorme surprise ! PNL sort un nouveau morceau

Après avoir multiplié les messages d’appel à un cessez-le-feu à Gaza et de soutien aux victimes palestiniennes du conflit israélo-palestinien, le groupe PNL se mobilise encore, sauf que cette fois-ci le duo le fait pour leur retour musical très attendu depuis la parution de l’album “Deux Frères” il y a 4 ans, alors que leur public commençait à craindre une retraite prématurée d’Ademo et NOS en raison de leur longue absence.

Les deux rappeurs originaires de Corbeil-Essonnes ont relayé une bande-annonce ce jeudi sur les réseaux d’un nouveau morceau baptisé “Gaza” à paraître ce vendredi soir 8 décembre 2023 à partir de minuit sur toutes les plateformes de streaming. L’annonce est accompagnée d’une courte vidéo avec des images de la bande de Gaza en ruine ainsi que le message : « Pour l’amour de la vie/Au nom de l’humanité/Dieu est grand/Un jour de paix. ».

« Que Dieu protège tout le peuple palestinien aussi bien que tout le juste et bon peuple israélien contre cette manipulation et cette tyrannie. J’ai honte de voir que nous sommes témoins de « toutes » les injustices de notre monde et que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Faites attention aux médias. Ils utilisent souvent la communication à leur fin, au détriment de la justice et du respect de la race humaine », s’était exprimé au début du mois d’octobre dernier Ademo sur la situation désastreuse au Moyen-Orient et sur la bande de Gaza.