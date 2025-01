Darkiworld sanctionné, la fin ou un retour sous une nouvelle adresse ?

Les autorités françaises ont lancé une nouvelle salve de blocage contre les sites illégaux et Darkiworld vient d’être sanctionné, l’adresse du site avec l’extension .me est désormais inaccessible et cela pourrait causer le fin proche de la plateforme.

Darkiworld a-t-il changé d’adresse ? Le site anciennement nommé Darkino est une plateforme de contenus piratés, face à cette activité non légale en france, le site contraint les utilisateurs à s’enregistrer en créant un profil sur la plateforme et renforcer sa sécurité, mais pour mettre fin au piratage, Darkiworld est souvent la cible des autotirés qui tentent de tout mettre en œuvre pour bloquer l’accès. L’URL officielle de DarkiWorld change régulièrement afin d’échapper aux blocages et aux poursuites judiciaires. Au 17 janvier 202, plus aucune adresse n’est active suite à un nouveau blocage, cela devrait être toutefois temporaire, car le site réapparait toujours sous une autre adresse.

En effet, cette situation peut évoluer, et il est recommandé de consulter des sources fiables pour obtenir l’adresse actuelle, mais il est important de noter que l’utilisation de sites proposant des contenus piratés comporte des risques juridiques et de sécurité. Les autorités et les ayants droit peuvent entreprendre des actions pour bloquer l’accès à ces plateformes. De plus, ces sites peuvent exposer les utilisateurs à des logiciels malveillants. Il est donc conseillé de privilégier les offres légales pour accéder aux contenus souhaités.