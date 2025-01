Zone Téléchargement, Wawacity : les adresses des sites de streaming gratuit bloquées

Quelle est l’adresse de Zone-Téléchargement et Wawacity ? Le téléchargement direct et les sites pirates continuent de prospérer malgré la lutte acharnée des autorités et des ayants droit qui viennent de tenter une nouvelle fois de les faire tomber.

Les adresses des sites de streaming gratuit tels que Zone Téléchargement Wawacity sanctionnées !

Des plateformes populaires comme Zone Téléchargement et Wawacity proposent des contenus illégaux tels que films, séries, logiciels et jeux, attirant un large public. Ces sites utilisent des méthodes comme le téléchargement direct ou le streaming pour diffuser leurs contenus de manière illicite. Pour lutter contre ce fléau, les autorités mettent en place des blocages des adresses des sites, sauf que les sites de téléchargement illégal changent fréquemment d’adresse pour échapper aux sanctions. Les utilisateurs les retrouvent souvent via des moteurs de recherche ou des forums de discussion. Bien que ces pratiques soient illégales, elles restent largement répandues en raison de leur simplicité d’accès.

Dans le cas de la plateforme Zone-Téléchargement, autrefois une référence pour le téléchargement illégal, a fermé à plusieurs reprises, souvent remplacé par des clones ou des sites similaires. Dernièrement, l’adresse active était celle avec l’extension .im mais 17 janvier 2025, la plateforme est inaccessible, une sanction que d’autres sites comme Wawacity a également subie. Ces fermetures marquent un tournant dans la guerre contre le piratage, bien que de nouveaux sites continuent d’apparaître, alimentant la confusion et les recherches des amateurs de contenus gratuits.

Cette initiative visait à contrer le piratage, soutenue également par l’Arcom, qui intensifie sa lutte contre les sites de téléchargement et de streaming illégaux. En parallèle, les utilisateurs se tournent vers d’autres plateformes et clones, malgré la disparition de services phares comme Tirexo et Zone-Téléchargement.