Quand Booba a semé la terreur en direct sur TF1

Booba a fait craindre le pire à TF1, ils avaient tous peur !

Lors du retour de l’émission de télévision musicale, Star Academy, il y a près de trois ans, Booba s’était confié dans une interview sur son passage dans le programme diffusé sur TF1 en 2006 alors qu’il était en pleine ascension de sa carrière en solo, l’ennemi de Gims avait sensation avec son arrivée sur le plateau TV.

Booba se moque de son passage à Star Academy qui a fortement inquiété la production !

Dans la nouvelle édition de Star Academy, Tayc, Dajdu et Gims ont été conviés pour performer sur scène avec des candidats, quelques années auparavant, c’est Booba qui avait eu l’honneur de venir chanter sur le plateau du programme télévisé. C’est dans un entretien avec Le Parisien en 2022 que Booba avait révélé dans les détails l’anecdote sa participation Star Academy en s’exprimant sur l’étrange atmosphère que son invitation à l’émission a causé.

À cette époque, Booba présente l’album Ouest Side sur lequel figure dans les featurings Mac Tyer, Intouchable, Malekal Morte, Kennedy, Trade Union et Akon. Le projet est à la fois un énorme succès critique et commercial, il comporte plusieurs tubes dont certains sont devenus des classiques de sa discographie tels que Garde la pêche, Boulbi, Pitbull et Au bout des rêves. C’est ce dernier morceau que l’ancien membre du groupe Lunatic avait choisi d’interpréter et sa venue a suscité une grosse de la production en 2006.

B2O rigole en évoquant ce souvenir sur TF1 !

“C’est le début des ‘brisages de code’, à l’américaine. Montrer qu’on sait aussi faire le show, c’était symbolique.”, a décrit au Parisien Booba pour remettre le contexte de cette époque et son choix de participer à l’émission, puis il poursuit sa description, “On était tellement sulfureux, il y avait tellement d’a priori sur nous, ils étaient morts de peur.”. Le rappeur du 92i précise ensuite que tout le monde était rassuré à la fin de son interprétation que ce soir bien déroulé face à la crainte qu’un incident éclate, “Tellement qu’à la fin ils nous tombent dans les bras. Pas juste un merci d’être venus. Presque « merci de ne pas avoir vio*é ma fille, de ne pas avoir pissé dans les loges » !”.

Dans sa déclaration, Booba a conclu avec une dernière anecdote sur sa rencontre avec Jamiroquai, “Quand on sort, j’avais ma Lamborghini et je croise Jamiroquai, et il me fait un clin d’œil. Question de culture.”.