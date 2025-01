Tirexo, Extreme Down, Coflix : nouvelles sanctions sur les adresses des sites

Nouvelles salves de sanctions contre les sites de streaming illégaux et de téléchargement pirate tels que Tirexo, Extreme Down ou encore Coflix.

Comme d’autres plateformes du même genre, les sites Tirexo, Extreme Down et Coflix sont contraints de changer constamment de nom de domaine à la suite du blocage de leurs URLs par les fournisseurs d’accès à Internet. Les internautes se retrouvent ainsi régulièrement à la recherche de nouvelles manières d’accéder à ces sites. Bien que certains de ces sites réagissent rapidement en proposant une nouvelle adresse, les autorités deviennent de plus en plus réactives et multiplient les sanctions pour endiguer ce phénomène.

Conformément à la loi, il est strictement interdit de télécharger ou de visionner gratuitement en streaming des contenus protégés par des droits d’auteur via des plateformes pirates. Ces dernières partagent principalement des liens permettant de télécharger des fichiers sur d’autres sites d’hébergement, tels que Turbobit ou 1fichier. Pour lutter contre cette pratique illégale, les autorités recensent les différents noms de domaine de ces sites avant d’en interdire l’accès en France, grâce au blocage DNS en collaboration avec les FAI.

À ce jour, le Extreme Down reste inaccessible, contrairement à Coflix, qui a activé une nouvelle extension .app ou encore Tirexo avec l’adresse se terminant .party. Toutefois, il est important de rappeler que les internautes utilisant ces plateformes s’exposent à des poursuites judiciaires.

Pour ceux qui souhaitent malgré tout y accéder, cela reste possible en contournant le blocage en France, notamment en utilisant un réseau virtuel privé (VPN) comme NordVPN ou ProtonVPN, permettant de se connecter anonymement depuis un autre pays. Cependant, cette pratique demeure illégale et fortement déconseillée.