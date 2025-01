Grosse connexion entre Nahir, Vacra et Genezio sur ‘Tueur’

Après avoir annoncé les invités de son nouvel album dans la semaine, Nahir sort aujourd’hui le single ’Tueur’ en featuring avec Vacra et Genezio. Un single ultra efficace avec sa vibe bien fraîche et rétro / 90s’. Une connexion parfaite entre les trois artistes et une dédicace “à tous les mecs d’en bas, les bobos et les bourgeois“.

Le 31 janvier Nahir dévoilera son album ‘Rien sans lien‘. Dans ce projet il a voulu mettre le lien et la transmission au centre de toute la démarche.

Le lien entre différentes générations d’artistes avec des guests issus de différentes époques et de différentes esthétiques. Entre le rap technique et des envolées plus pop. Au final on retrouve à ses côtés : Soolking, Vacra, Guy2Bezbar, Malo, Franglish, Genezio et Freeze Corleone pour la troisième partie du mythique ‘Moneygram’.