Wiflix encore de retour avec une nouvelle d’adresse

Sanctionné par un nouveau blocage de son adresse, Wiflix a de nouveau fait son retour avec une autre URL pour rester accessible. La plateforme de streaming et de téléchargement direct demeure toujours aussi populaire auprès des internautes, mais attention : son utilisation n’est pas légale en France.

Pour les amateurs de films et de séries, Wiflix propose, sans inscription et gratuitement, un énorme catalogue de contenus très varié et constamment mis à jour avec de nombreuses nouveautés, le tout en français et via une interface simple d’utilisation. Cependant, depuis plusieurs mois, des clones ont fait surface, souvent accompagnés de virus et de logiciels malveillants qui peuvent s’installer sur votre ordinateur. Il est donc nécessaire de vérifier la source du site auquel vous accédez. Si Wiflix change fréquemment d’adresse, c’est en raison de son illégalité en France. Les autorités bloquent régulièrement ses URL, en vain pour le moment, puisque la plateforme revient systématiquement avec une nouvelle adresse pour contourner le blocage mis en place par les fournisseurs d’accès à Internet.

La dernière adresse en date, au 23 janvier 2025, est : wiflix-hd.day.

Si vous souhaitez accéder à Wiflix de manière anonyme, il est recommandé d’utiliser un VPN, ce qui peut également permettre d’éviter les blocages.

Attention, il est toutefois important de rappeler que le téléchargement de contenus protégés par des droits d’auteur sans autorisation est illégal.